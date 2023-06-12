Fallece Silvio Berlusconi, creador del Milan campeón

El legendario y polémico Silvio Berlusconi falleció este lunes a los 86 años a causa de la leucemia que padecía desde hace tiempo, fue un hombre de negocios y de política. Pero también de futbol. La huella que deja en el calcio, rubricada con un Milan histórico que gobernó durante 31 años no tiene comparación con muchas otras obras de arquitectura futbolística. Aquel Milan campeón será siempre el Milan de Berlusconi.

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Berlusconi comenzó su camino con el conjunto 'rossonero' en 1986, hace ya 37 años. Su ascenso al poder del Milan fue algo extraño. Dos descensos administrativos, en 1981 y 1983, y un presidente, Giovanni Nardi, fugado, generaron un caldo de cultivo de incertidumbre en el norte de Italia sobre el rumbo que iba a tomar la entidad lombarda.

La idea de Berlusconi con su Milan estaba clara. Quería títulos y no tenía demasiada paciencia. La solución más rápida: el capital. Más de 700 millones de euros.

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Le dio las llaves a Arrigo Sacchi en la primera etapa de gloria, a Fabbio Capello en la segunda y a Carlo Ancelotti en la tercera; pero él seguía siendo la imagen principal, el protagonista de un equipo que escaló hasta lo más alto de Italia y Europa con jugadores como Dida, Gattuso, Ibrahimovic, Kaka, Pirlo, Rijkaard, Gullit, Ronaldinho, Ronaldo, Sevchenko, Van Basten o Weah, entre otros tantos.

El Milan campeón de Silvio Berlusconi

Tardó solo tres años en dar sus frutos el renovado proyecto milanista desde la llegada del magnate. En 1989 se consagró como un ogro en Italia ganando el 'Scudetto' y la Supercopa de Italia; y en Europa, levantando la primera orejona de su palmarés. Un año más tarde conquistó la segunda Copa de Europa, asentándose como un grande en Europa. Berlusconi cumplió su objetivo.

Las vitrinas comenzaron a llenarse de trofeos: cinco Champions League, cinco Supercopas de Europa, ocho 'Scudetti', un Mundialito, seis Supercopas de Italia y una Copa, entre otros.

El Milan era la imagen del éxito de un hombre de negocios que compaginaba vida deportiva y política, muchas veces sin diferenciar entre ellas, refugiándose en la gloria futbolística de los numerosos escándalos que acompañaron su carrera.

El declive de Berlusconi con el Milan

Tras tres etapas con un éxito incontestable, llegó el fin de una era para el Milan en 2007, con la que fue la quinta Champions League de Berlusconi. El declive de una de las entidades más poderosas del 'calcio' comenzó de forma clara en 2006, cuando se confirmó que había estado implicada en el conocido como 'Caso Calciopoli', pese a que consiguiera mantener la categoría.

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La gestión, otrora un camino ilusionante hacia el éxito, tornó en un tobogán hacia la decadencia que dio un último coletazo con Massimiliano Allegri y el último 'Scudetto' de Berlusconi, conquistado en 2010.

Siete años después, en 2017, con el Milan sumido en una importante crisis económica, de juego y resultados, Berlusconi dio un paso al lado y puso fin a la etapa más importante de la historia del Milan.

Berlusconi era una de las pocas figuras que quedaban de ese futbol de antes. Con él, se va también una parte del Milan dorado.

