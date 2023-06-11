Julián Álvarez, ganador de Champions, Libertadores y Mundial

A sus 23 años, el atacante Julián Álvarez se ha convertido en el primer futbolista argentino de la historia en ganar la Copa Libertadores, la Copa del Mundo y la Champions League, luego de proclamarse campeón del máximo torneo de clubes europeo este sábado con el Manchester City.

Gol de Kevin Álvarez México 2-2 Camerún partido amistoso

Pese a ser uno de los jugadores jóvenes, fue pieza fundamental en la selección argentina que se impuso en el Mundial de Qatar 2022, donde se convirtió en una pieza clave del entrenador Lionel Scaloni, desplazando, incluso, a titulares como Lautaro Martínez.

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Con la Albiceleste de Scaloni ya había ganado la Copa América en 2021 y la Finalissima ante Italia, unos meses antes de la Copa del Mundo, en 2022.

Ganadores de la Copa del Mundo y Champions en la misma temporada

Los alemanes Sepp Maier, Paul Breitner, Hans-Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Uli Hoeness y Jupp Kapelmann fueron campeones del mundo en 1974 y de ‘Champions’ con el Bayern Munich; el francés Christian Karembeu lo logró en 1998, cuando se coronó en Saint Denis con Francia y con el Real Madrid.

El brasileño Roberto Carlos lo consiguió en 2002, tras ganar con el Real Madrid y la selección de Brasil; el alemán Sami Khedira formó parte de la Champions League que ganó el Real Madrid y de la selección germana que triunfó en Brasil 2014.

El francés Raphael Varane hizo el doblete con el Real Madrid y, apenas mes y medio después, con Francia en el Mundial de Rusia 2018.

Julián Álvarez, a los 23 años, ha ganado 13 diferentes trofeos

Pero, además, Julián Álvarez suma un historial increíble con el River Plate argentino, conjunto con el que obtuvo la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana, además de cuatro títulos locales en el exitoso ciclo como técnico de Marcelo Gallardo (2014-2022).

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La 'Araña' ingresó en los segundos finales del encuentro disputado el 9 de diciembre de 2018 por el 'Millonario' y el Boca Juniors en Madrid, que supuso la victoria en la Libertadores para los de Gallardo, con los que había debutado el 27 de octubre de ese año.

Con un futuro prometedor por delante en el futbol europeo, Julián Álvarez presume palmarés envidiables tanto en Europa como en América que ya, a su corta edad, lo han situado en un lugar de privilegio de la historia del futbol argentino.