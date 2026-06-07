Qué Fan Fest habrá en Quintana Roo y cuántos partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ transmitirán

El gobierno del estado de Quintana Roo ratificó la implementación de una estrategia turística integral para aproximar las emociones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a los visitantes locales y extranjeros. La Secretaría de Turismo estatal coordinó la apertura de espacios públicos dedicados a la reunión de aficionados bajo el nombre oficial de "Fut Fest 2026", en los mismos habrá pantallas y locales de comidas en los cuales los fanáticos podrán disfrutar de la justa mundialista.

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|Crédito: @FIFAWorldCup / X

Según la información oficial, Quintana Roo contará con cinco sedes principales donde se desarrollarán actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con la misma intención que tienen los ya conocidos Fan Fest de la FIFA, estas sedes ofrecerán experiencias alternativas, nada más que no serán organizadas por el ente madre del futbol, sino que las llevará a cabo el Gobierno del Estado. Buscarán aprovechar el impacto de la justa veraniega para impulsar el turismo, fortalecer la convivencia social y fomentar el deporte. Dichos espacios tendrán grandes pantallas instaladas en puntos estratégicos del municipio.

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La distribución geográfica de los festivales futboleros abarca los principales puntos de concentración masiva de la Riviera Maya y las islas del estado. La sede principal de las transmisiones se ubicará en el Malecón Tajamar de la ciudad de Cancún, donde los organizadores proyectan recibir una asistencia mínima de diez mil fanáticos diarios.

Por su parte, en las islas de Cozumel e Isla Mujeres habilitaron sus espacios municipales y áreas de playa centro para colocar la infraestructura técnica necesaria, por último los municipios turísticos de Tulum y Bacalar también contarán con áreas de proyección instaladas en las inmediaciones de sus respectivas casas de gobierno.

El Gobierno de Quintana Roo contempla la transmisión de los encuentros de la Selección Mexicana y otros compromisos que puedan generar convocatoria en la zona como los de Argentina y Portugal. Sin embargo, la lista oficial de los encuentros que transmitirán será revelada en los próximos días.