Mientras México llega invicto, el panorama de terror para Sudáfrica previo a su debut mundialista

México está cada vez mejor a escasos días de que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026™ enfrentando a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. El conjunto dirigido por Javier Aguirre ha logrado consolidar un funcionamiento colectivo óptimo que se refleja de manera directa en sus estadísticas más recientes ya que acumula 8 partidos sin perder. Este panorama esperanzador, se contrasta con la actualidad del seleccionado africano.

Sudáfrica empató ante Nicaragua y arrastra una mala racha de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El primer adversario del Grupo A de la Selección Mexicana, más precisamente el combinado de Sudáfrica, cerró su preparación durante la jornada de ayer en un amistoso frente a Jamaica el cual terminó en empate 1-1 en el Estadio Hidalgo en Pachuca. De esta manera, los dirigidos por Hugo Broos llevan 5 partidos sin conocer la victoria.

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El Estadio Ciudad de México será el escenario en donde estas dos realidades opuestas entre México y Sudáfrica, chocarán para derimirse los primeros 3 puntos del Grupo A. Mientras los dirigidos por Javier Aguirre tienen una confianza en el juego que vienen realizando, el cual los trajo a la justa mundialista con 8 partidos sin perder, los Bafana Bafana no hicieron más que aumentar sus dudas en estos amistosos internacionales. Quien logre la victoria el próximo jueves, quedará ya bien parado pensando en puestos de clasificación a dieciseisavos de final.

Cabe destacar que el mismo jueves, posterior al debut de México y Sudáfrica, harán lo propio República Checa vs Corea del Sur en el Estadio de Guadalajara y de esta manera el Grupo A irá tomando forma de cara a lo que viene.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.