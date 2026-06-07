México y nada más: Concacaf se hunde previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La situación deportiva de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol presenta un panorama de contrastes muy marcados en el cierre de la etapa de preparación general de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los diferentes países nucleados en CONCACAF, completaron sus amistosos previos a la justa mundialista y solamente México y Curazao lograron ganar.

Estados Unidos perdió 2-1 en el amistoso contra Alemania y con eso llegó a tres derrotas en los últimos cuatro juegos antes de Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @USMNT

Por su parte, Estados Unidos acumuló una derrota más, esta vez frente a la poderosa Alemania por dos tantos contra uno. Mientras la Selección Nacional de México consiguió certificar un resultado contundente contra Serbia, el resto de los representativos de la zona acumuló caídas sobre el verde césped.

Sin embargo, Curazao fue otra de las Selecciones que dio la cara por CONCACAF al vencer a 4 por 0 a Bermudas y Jamaica empató con Sudáfrica 1-1 en un amistoso a puertas cerradas en el Estadio Hidalgo. Por último, la escuadra de Guatemala experimentó un tropiezo al perder por tres a uno ante el cuadro de la República Checa en la Red Bull Arena.

TE PUEDE INTERESAR:



México da la cara por CONCACAF previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los dirigidos por Javier Aguirre, fueron los únicos que sobresalieron por su gran actuación frente a Serbia logrando una contundente victoria por 5 a 1 en el Estadio Nemesio Diez. El funcionamiento planteado por el estratega mexicano brindó confianza a los aficionados locales gracias a los goles de Johan Vásquez, Raúl Jiménez y Luis Chávez. Con este resultado, las estadísticas previas señalan que México es el único equipo del sector que llegará con una racha positiva a su debut ante Sudáfrica el próximo jueves en el Estadio Ciudad de México.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ va por TV Azteca porque el canal se encargará de transmitir EN VIVO Y GRATIS 32 partidos del torneo, dentro de los cuales estarán todos los de la Selección Mexicana y además los mejores encuentros que ofrecerá el certamen.