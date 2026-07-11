Inglaterra vs Noruega: qué dice el protocolo FIFPRO sobre postergación por altas temperaturas

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene el duelo entre Inglaterra y Noruega como uno de sus partidos más atractivos de la semana. Sin embargo, se ha hablado de un posible riesgo de que el encuentro se pueda posponer debido a las altas temperaturas que se han registrado en Miami, Florida.

Reportes desde la cuenta oficial de Miami en redes sociales indican que la sensación térmica llegará a los 44 grados centígrados. Por lo que dentro del protocolo de la FIFPRO se contaría con argumentos suficientes para poder posponer el partido entre Inglaterra y Noruega debido a las altas temperaturas, ¿qué es lo que dice el protocolo?

El Inglaterra vs Noruega se puede posponer por las altas temperaturas|Canva

¿Se pospone el Inglaterra vs Noruega? Lo que dice el protocolo de la FIFPRO

De acuerdo a la FIFPRO, sindicato que representa a los futbolistas profesionales, establece que los partidos se posterguen el tiempo suficiente cuando la temperatura supere los 28 grados centígrados. Por lo que podría contarse con un retraso para que los jugadores puedan realizar el encuentro bajo una temperatura más adecuada.

Hay que recordar que no es la primera vez que se retrasa un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por temas climatológicos. Ya que en el encuentro entre México e Inglaterra en el Estadio CDMX se retrasó debido a una tormenta eléctrica, lo cual conllevó a que se jugará una hora después del horario que se tenía programado.

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Los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que han sufrido retrasos

Hay otros dos partidos de la justa mundialista que han sufrido una postergación por cuestiones climatológicas. El primero fue el Francia vs Irak, el cual se disputó en el Estadio Filadelfia en la Fase de Grupos. El origen del problema se dio por una fuerte tormenta eléctrica que retrasó el partido por más de una hora.

MEXICO CITY, MEXICO - JANUARY 06: Aerial view of the Banorte Stadium also known as Azteca Stadium under construction for renovation ahead the 2026 FIFA World Cup at Banorte Stadium on January 06, 2026 in Mexico City, Mexico. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)|Hector Vivas/Getty Images

El segundo encuentro fue el México vs Ecuador en los Dieciseisavos de Final. El Estadio CDMX fue nuevamente partícipe de una tormenta eléctrica que postergó el partido una hora después del horario que se tenía previsto. Por lo que no se ha registrado ninguna suspensión de algún partido del Mundial por temas meteorológicos.

Hasta el momento, no hay indicios sobre una posible postergación oficial por parte de la FIFA. El organismo se resguarda con la inclusión del famoso 'cooling break', el cual fue introducido para sobrellevar este tipo de situaciones. Sin embargo, la temperatura en Miami es considerablemente elevada como para tomar otras medidas.