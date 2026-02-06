Fanáticos de Club América exigen refuerzos en redes sociales: este es el balance de altas y bajas

Mientras se habla de que Álvaro Fidalgo podría regresar antes de lo esperado a la casa del Club América , recientemente comenzaron a haber críticas en las redes sociales por cómo está quedando conformada la plantilla para este Clausura 2026. A pesar de que las Águilas se están recuperando y hay refuerzos, no todos alcanzan a satisfacer lo que piden los fanáticos.

Aunque Raphael Veiga –quien habló de Fidalgo– es un gran refuerzo, algunos fanáticos en redes sociales creen que el balance entre las altas y las bajas del América es negativo para este torneo de la Liga BBVA MX. Sostienen que, contando también los que se fueron antes, el plantel es más pobre que el que supo ganar el tricampeonato del futbol mexicano.

Las altas y las bajas del Club América que tanto reclaman los fanáticos

Altas: Rodrigo Dourado, Raphael Veiga y un refuerzo más prometido por la directiva

Rodrigo Dourado, Raphael Veiga y un refuerzo más prometido por la directiva Bajas: Alvaro fidalgo, Allan Saint-Maximin, Rodrigo “Búfalo” Aguirre, Igor Lichnovsky

Un reconocido fanático del América (@ImArthurcrack en X, ex Twitter) asegura que el América tiene una plantilla peor a la del torneo anterior porque hay más bajas que altas y porque “nunca contrataron a un reemplazo de Diego Valdes”, quien se fue en el torneo anterior.

Algunos fanáticos coincidieron con él, mientras otros aseguran que lo que importa es el rendimiento que tengan los que acaban de llegar. En caso de tener un buen desempeño, no harán extrañar a los que se fueron, puesto que la mayoría de ellos estaba siendo ignorado por André Jardine, el entrenador brasileño del América.

Los primeros resultados del Club América

Este sábado 7 de febrero América enfrenta a los Rayados de Monterrey en el partido válido por la Jornada 5 del Clausura 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes desde las 21:10 (hora de la CDMX). En ese contexto, quiere seguir por la senda del triunfo que logró ante Necaxa en la Jornada 4 y frente a Olimpia de Honduras en la Concacaf Champions Cup.