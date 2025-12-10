Fanki responde a fallas técnicas y esta es la respuesta que les dio a usuarios sobre boletos para México vs Portugal

Este miércoles 10 de diciembre, miles de aficionados han reportado fallas técnicas a la hora de adquirir sus boletos mediante la plataforma Fanki para presenciar el duelo entre México y Portugal que se llevará a cabo el día 28 de marzo de 2026 en la reapertura del Estadio Azteca (Banorte). Tras horas sin novedades, se dio a conocer la primera respuesta de la empresa ante los inconvenientes.

Fanki responde a usuarios tras fallas en su sistema

Distintos usuarios mostraron su inconformidad en redes sociales y Fanki tomó la decisión de contestar a algunos de ellos. En primer lugar, la plataforma mencionó que están “tratando de responder a los usuarios” y a “toda la comunidad”. Pero también hicieron hincapié en el problema ocasionado: “Estamos con nuestro equipo dando solución de una forma segura al sistema”. Cabe destacar que el colapso inició desde la mañana .

Finalmente, Fanki mencionó que “apenas tengamos noticias, les haremos saber”. La preventa de los boletos para el duelo entre México y Portugal estaba prevista para las 09:00 horas (centro de México) y era exclusiva para quienes cuentan con tarjeta de crédito o débito Banorte. Sin embargo, apenas inició el proceso, miles de aficionados se toparon con el mensaje: “Ocurrió un problema, vuelva a intentarlo”.

Ana, lamentamos mucho tu inconformidad estamos tratando de responder a los usuarios y a toda nuestra comunidad, estamos con nuestro equipo dando solución de una forma segura al sistema, apenas tengamos noticias les haremos saber, esperamos verte pronto en el estadio! — Fanki (@Fankisports) December 10, 2025

Hasta las 12:10 horas, Fanki no ha notificado a los usuarios sobre cuál es el problema que está teniendo su página. De momento, prácticamente nadie ha podido adquirir las entradas para el amistoso que reinaugurará el Estadio Azteca y la paciencia comienza a terminarse en los aficionados en redes sociales.

Estamos al tanto y seguimos trabajando para que el servicio funcione con normalidad. Agradecemos a todos por la paciencia mientras finalizamos los ajustes. — Fanki (@Fankisports) December 10, 2025

Fanki eliminó su comunicado oficial

Fanki había publicado un comunicado oficial respecto a las fallas que presenta su página web, pero a los minutos fue eliminado. En el mismo se puede leer que la plataforma detectó “volumen de tráfico malicioso que comprometía la estabilidad y seguridad” de su web. No obstante, Fanki no explicó por qué decidió borrar el comunicado, que luego fue publicado por los distintos usuarios en redes sociales.