Los fans de Lamine Yamal también quieren que Messi gane la final y es por una razón peculiar

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entre España y Argentina nos brinda un atractivo cartel encabezado por futbolistas de talla mundial. Lamine Yamal destaca como una de las figuras más importantes de La Furia Roja, mientras que en Argentina cuentan con el legado de Lionel Messi y la posibilidad de sumar un bicampeonato mundial.

Sin embargo, los seguidores de Lamine Yamal no verían con malos ojos que Lionel Messi gane la final debido a que el 10 argentino cuenta con una historia importante con el FC Barcelona. La final del torneo más importante a nivel de selecciones será un partido especial para los aficionados al cuadro culé.

Lionel Messi se consagró como leyenda del FC Barcelona|Getty Images

Seguidores de Yamal celebran la presencia de Messi en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En redes sociales se han visto múltiples comentarios en donde usuarios culés ven la final con la garantía de ver a una figura del FC Barcelona levantando la copa. En ese sentido, seguidores de Lamine Yamal no dudaron en apoyar y desearle la mejor de las suertes al astro argentino.

So true ! This is the Barça Final on top of the World !! — General Daymoon (@daymoon_69) July 17, 2026

“¡Tan cierto! ¡Esta es la final del Barça en la cima del mundo!”, comentó el usuario @daymoon_69 en X, mientras que otros aficionados del FC Barcelona no dudaron en encender la rivalidad contra el Real Madrid al señalar que referentes como Kylian Mbappé o Jude Bellingham no jugarán la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

🇦🇷 Se a Argentina ganhar, Messi será bicampeão do mundo e 9x bola de ouro.



🇪🇸 Se a Espanha ganhar, Yamal vai ganhar a copa com 19 anos e sem nenhum jogador do Real Madrid no time espanhol.



Imagina ser madridista nessa final de copa KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/pjHVhyU8EJ — LM10 Brasil (@MessiLeoBrasil_) July 15, 2026

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Los jugadores del FC Barcelona que estarán en el España vs Argentina

La final del torneo contará con 8 jugadores del FC Barcelona en la convocatoria, todos ellos provenientes de la Selección de España: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal y Ferran Torres.

Barcelona contará con 8 jugadores en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|EFE

Cabe mencionar que el FC Barcelona no cuenta actualmente con ningún futbolista convocado por la Selección de Argentina. Sin embargo, la figura de Lionel Messi como una leyenda del club culé hace que el partido cobre una relevancia sentimental para la afición del cuadro catalán.

