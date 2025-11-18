Fans del Atleti piden fichar a la ‘Hormiga’ González de Chivas

El delantero de las Chivas Guadalajara, Armando González, se ha convertido en el centro de atención no solo en la Liga MX, sino también en las redes sociales vinculadas al fútbol español. Tras una temporada histórica con Chivas, donde se consolidó como la nueva "joya" del fútbol mexicano, diversos sectores de la afición del Atlético de Madrid han comenzado a pedir su fichaje a través de plataformas digitales.

El interés surge tras un destacado torneo Apertura en el que la 'Hormiga' se proclamó campeón de goleo con 12 anotaciones. Este rendimiento le permitió romper un récord histórico que ostentaba Chicharito Hernández, convirtiéndose en el mexicano Sub-23 con más goles en un torneo corto. Sin embargo, fue una fotografía viral lo que detonó la especulación internacional. González reveló su simpatía por el club rojiblanco y fue captado firmando autógrafos con la tercera camiseta de los "Colchoneros".

La afición sueña con la dupla 'Araña' y 'Hormiga'

La imagen de González con los colores del equipo madrileño generó una reacción inmediata entre los seguidores del Atlético de Madrid. En redes sociales, los usuarios han comenzado a viralizar la idea de una delantera compuesta por el argentino Julián Álvarez (apodado la 'Araña') y el mexicano Armando González. Bajo los hashtags #Hormiga y #Araña, los fanáticos sugieren a la directiva española considerar al atacante de Chivas como una apuesta a futuro.

Este posible movimiento marcaría una nueva etapa para los mexicanos en el club, tras el paso de Héctor Herrera, quien permaneció tres temporadas en la institución con un registro de un gol y cuatro asistencias en 78 partidos, sin lograr la titularidad indiscutible. Por ahora, el "coqueteo" de González con LaLiga se mantiene en el terreno de las redes sociales y el deseo de los aficionados.

Titularidad con la Selección Mexicana ante Paraguay

En el plano deportivo inmediato, la carrera de Armando González sigue en ascenso. Todo indica que el delantero hará su debut como titular con la Selección Mexicana en el partido programado para hoy contra Paraguay. El director técnico, Javier Aguirre —quien curiosamente también dirigió al Atlético de Madrid en el pasado—, confirmó que realizará rotaciones significativas en su alineación.

Durante la conferencia de prensa, el 'Vasco' Aguirre explicó la necesidad de observar a todos los convocados:

"Quiero cambiar siete. Estoy buscando ser justo con todos los que llamé, no lo he logrado... me parece muy injusto, porque son seleccionados nacionales, porque están en un nivel muy parecido", comentó el estratega.

Esta oportunidad con el cuadro mexicano servirá como una vitrina importante para González, quien busca validar su momento goleador a nivel internacional frente a los ojos de visores europeos.