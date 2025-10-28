deportes
Nota

Así luce la Fase de Grupos del Mundial Sub-17 de Qatar 2025

Conoce cada una de las selecciones que va a disputar el Mundial Sub-17 de Qatar 2025 y el grupo en el que se ubican

Balón Mundial 2026
Iván Vilchis
Selección Azteca
Compartir

Esta por disputarse la edición 20 de la Copa del Mundo Sub-17, la cual inicial el 3 de noviembre y termina el 27 de noviembre del 2025.

La edición se llevará acabo en Qatar, se disputará en Al Rayyan, en el complejo Aspire Zone, con 8 canchas disponibles. La final será en el Estadio Internacional Khalifa, con capacidad para 45.857 espectadores.

Formato del Mundial Sub-17

El torneo tiene varios cambios, pasará a jugarse todos los años, cuando era cada dos. La edición de 2025, ya se jugará con 48 selecciones teniendo la misma versión la Copa del Mundo de 2026.

El formato del Mundial Sub-17 son fase de grupos, avanzan las dos mejores selecciones de cada grupo a eliminación directa, iniciando de 32avos de final.

Los grupos del Mundial Sub 17

Grupo A

  • Qatar
  • Italia
  • Sudáfrica
  • Bolivia

Grupo B

  • Japón
  • Marruecos
  • Nueva Caledonia
  • Portugal

Grupo C

  • Costa Rica
  • Emiratos Árabes
  • Senegal
  • Croacia

Grupo D

  • Argentina
  • Bélgica
  • Túnez
  • Fiyi

Grupo E

  • Haití
  • Egipto
  • Inglaterra
  • Venezuela

Grupo F

  • Costa de Marfil
  • Suiza
  • México
  • Corea del Sur

Grupo G

  • Alemania
  • Colombia
  • Corea del Norte
  • El Salvador

Grupo H

  • Brasil
  • Honduras
  • Indonesia
  • Zambia

Grupo I

  • Tayikistán
  • República Checa
  • Estados Unidos
  • Burkina Faso

Grupo J

  • Panamá
  • Irlanda
  • Paraguay
  • Uzbekistán

Grupo K

  • Canadá
  • Uganda
  • Francia
  • Chile

Grupo L

  • Austria
  • Arabia Saudita
  • Malí
  • Nueva Zelanda

Calendario de México en la fase de grupos

La Selección Mexicana quedó ubicada en el Grupo F, junto a sus similares de Costa de Marfil, Suiza y Corea del Sur, en uno de los sectores más competitivos del certamen. Estos son sus partidos:

  • México vs Corea del Sur: Martes 4 de noviembre 7:00 hrs (CDMX), Cancha 1 Aspire Zone
  • México vs Costa de Marfil Viernes 7 de noviembre 8:45 hrs (CDMX), Cancha 2 Aspire Zone
  • México vs Suiza Lunes 10 de noviembre 6:30 hrs (CDMX), Cancha 3 Aspire Zone
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

