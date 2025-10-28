Así luce la Fase de Grupos del Mundial Sub-17 de Qatar 2025
Conoce cada una de las selecciones que va a disputar el Mundial Sub-17 de Qatar 2025 y el grupo en el que se ubican
Esta por disputarse la edición 20 de la Copa del Mundo Sub-17, la cual inicial el 3 de noviembre y termina el 27 de noviembre del 2025.
La edición se llevará acabo en Qatar, se disputará en Al Rayyan, en el complejo Aspire Zone, con 8 canchas disponibles. La final será en el Estadio Internacional Khalifa, con capacidad para 45.857 espectadores.
Formato del Mundial Sub-17
El torneo tiene varios cambios, pasará a jugarse todos los años, cuando era cada dos. La edición de 2025, ya se jugará con 48 selecciones teniendo la misma versión la Copa del Mundo de 2026.
El formato del Mundial Sub-17 son fase de grupos, avanzan las dos mejores selecciones de cada grupo a eliminación directa, iniciando de 32avos de final.
Los grupos del Mundial Sub 17
Grupo A
- Qatar
- Italia
- Sudáfrica
- Bolivia
Grupo B
- Japón
- Marruecos
- Nueva Caledonia
- Portugal
Grupo C
- Costa Rica
- Emiratos Árabes
- Senegal
- Croacia
Grupo D
- Argentina
- Bélgica
- Túnez
- Fiyi
Grupo E
- Haití
- Egipto
- Inglaterra
- Venezuela
Grupo F
- Costa de Marfil
- Suiza
- México
- Corea del Sur
Grupo G
- Alemania
- Colombia
- Corea del Norte
- El Salvador
Grupo H
- Brasil
- Honduras
- Indonesia
- Zambia
Grupo I
- Tayikistán
- República Checa
- Estados Unidos
- Burkina Faso
Grupo J
- Panamá
- Irlanda
- Paraguay
- Uzbekistán
Grupo K
- Canadá
- Uganda
- Francia
- Chile
Grupo L
- Austria
- Arabia Saudita
- Malí
- Nueva Zelanda
Calendario de México en la fase de grupos
La Selección Mexicana quedó ubicada en el Grupo F, junto a sus similares de Costa de Marfil, Suiza y Corea del Sur, en uno de los sectores más competitivos del certamen. Estos son sus partidos:
- México vs Corea del Sur: Martes 4 de noviembre 7:00 hrs (CDMX), Cancha 1 Aspire Zone
- México vs Costa de Marfil Viernes 7 de noviembre 8:45 hrs (CDMX), Cancha 2 Aspire Zone
- México vs Suiza Lunes 10 de noviembre 6:30 hrs (CDMX), Cancha 3 Aspire Zone