Así luce la Fase de Grupos del Mundial Sub-17 de Qatar 2025

Esta por disputarse la edición 20 de la Copa del Mundo Sub-17, la cual inicial el 3 de noviembre y termina el 27 de noviembre del 2025.

La edición se llevará acabo en Qatar, se disputará en Al Rayyan, en el complejo Aspire Zone, con 8 canchas disponibles. La final será en el Estadio Internacional Khalifa, con capacidad para 45.857 espectadores.

Formato del Mundial Sub-17

El torneo tiene varios cambios, pasará a jugarse todos los años, cuando era cada dos. La edición de 2025, ya se jugará con 48 selecciones teniendo la misma versión la Copa del Mundo de 2026.

El formato del Mundial Sub-17 son fase de grupos, avanzan las dos mejores selecciones de cada grupo a eliminación directa, iniciando de 32avos de final.

Los grupos del Mundial Sub 17

Grupo A



Qatar

Italia

Sudáfrica

Bolivia

Grupo B



Japón

Marruecos

Nueva Caledonia

Portugal

Grupo C



Costa Rica

Emiratos Árabes

Senegal

Croacia

Grupo D



Argentina

Bélgica

Túnez

Fiyi

Grupo E



Haití

Egipto

Inglaterra

Venezuela

Grupo F



Costa de Marfil

Suiza

México

Corea del Sur

Grupo G



Alemania

Colombia

Corea del Norte

El Salvador

Grupo H



Brasil

Honduras

Indonesia

Zambia

Grupo I



Tayikistán

República Checa

Estados Unidos

Burkina Faso

Grupo J



Panamá

Irlanda

Paraguay

Uzbekistán

Grupo K



Canadá

Uganda

Francia

Chile

Grupo L



Austria

Arabia Saudita

Malí

Nueva Zelanda

Calendario de México en la fase de grupos

La Selección Mexicana quedó ubicada en el Grupo F, junto a sus similares de Costa de Marfil, Suiza y Corea del Sur, en uno de los sectores más competitivos del certamen. Estos son sus partidos:

