FAVORITOS a la Copa Mundial de la FIFA 2026 tienen RETOS a 100 días

A solo 100 días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el panorama de los favoritos ofrece certezas y varias incógnitas.

Con sedes en Estados Unidos, México y Canadá, el torneo promete ser histórico, y las grandes potencias viven realidades distintas rumbo al 11 de junio.

¿Cómo llegan Argentina y Brasil a la Copa Mundial de la FIFA 2026 a 100 días del inicio?

Argentina mantiene la base campeona y lideró con autoridad la eliminatoria sudamericana. Sin embargo, la atención gira en torno a Lionel Messi. A sus 38 años, su presencia dependerá del estado físico, aunque su continuidad en Inter Miami alimenta el optimismo. Lionel Scaloni cuenta con variantes como Julián Álvarez y Lautaro Martínez, lo que sostiene el proyecto más allá del capitán.

En el caso de Brasil, el proceso de Carlo Ancelotti todavía busca estabilidad. La verdeamarela firmó una eliminatoria irregular y trabaja en redefinir laterales y un nueve fijo. El rendimiento de Vinicius Jr. y Endrick ilusiona, mientras la incógnita es Neymar, afectado por lesiones recientes.

Francia, España, Alemania, Inglaterra y Portugal: fortalezas y señales de alerta

Francia mira con preocupación la rodilla de Kylian Mbappé, figura del Real Madrid. Su recuperación marcará el techo competitivo de los Bleus en esta Copa Mundial de la FIFA.

Por su parte, España, vigente campeona de Europa, enfrenta un reto médico. Lesiones en piezas clave obligan a gestionar cargas y definir un delantero centro confiable. La evolución de Lamine Yamal y el regreso de Rodri serán determinantes.

Alemania intenta dejar atrás los fracasos de Rusia 2018 y Catar 2022. Julian Nagelsmann celebra el nivel de Jamal Musiala, pero la portería genera debate tras la lesión de Marc-André ter Stegen.

En Inglaterra, la confianza recae en Harry Kane, goleador implacable en el Bayern. La base es sólida, aunque el rendimiento de Jude Bellingham será clave.

Por último, la Selección de Portugal combina experiencia y talento. Cristiano Ronaldo sigue marcando goles, acompañado por Bruno Fernandes y Vitinha.

A 100 días, no hay favorito absoluto. La Copa Mundial de la FIFA 2026 se perfila abierto, con plantillas poderosas pero interrogantes físicos y tácticos. En suelo norteamericano, cada detalle contará.