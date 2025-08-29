deportes
FC Juárez vs Mazatlán en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el partido de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Sigue el compromiso entre el conjunto fronterizo y los Cañoneros de Mazatlán en vivo por TV Azteca Deportes en el primer partido de la doble cartelera del Viernes Botanero.

Bravos vs Mazatlán en vivo
Erick De la Rosa
Liga MX
Los Cañoneros de Mazatlán se meten a la cancha de los Bravos de Juárez en el primer duelo de nuestra doble cobertura de Viernes Botanero en la jornada 7 del Torneo Apertura 2025. El conjunto sinaloense viene de empatar en casa ante los Tigres de la UANL, mientras que, el cuadro fronterizo derrotó a Santos Laguna.

De momento, los pupilos de Robert Dante Siboldi marchan en la décima segunda posición con seis puntos y podrían meterse en zona de clasificación en caso de sacar las tres unidades. En el caso de los Bravos, son octavos con ocho unidades conseguidas y querrán hilas triunfos en el actual certamen.

Mazatlán FC
FC Juárez
