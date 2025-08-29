FC Juárez vs Mazatlán en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el partido de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Los Cañoneros de Mazatlán se meten a la cancha de los Bravos de Juárez en el primer duelo de nuestra doble cobertura de Viernes Botanero en la jornada 7 del Torneo Apertura 2025. El conjunto sinaloense viene de empatar en casa ante los Tigres de la UANL, mientras que, el cuadro fronterizo derrotó a Santos Laguna.

De momento, los pupilos de Robert Dante Siboldi marchan en la décima segunda posición con seis puntos y podrían meterse en zona de clasificación en caso de sacar las tres unidades. En el caso de los Bravos, son octavos con ocho unidades conseguidas y querrán hilas triunfos en el actual certamen.