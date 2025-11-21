FC Juárez vs Pachuca EN VIVO, Play In del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

¡Continúa la fiesta del futbol mexicano en su fase final! No te pierdas el Play In del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX con el partido entre FC Juárez vs Pachuca desde el Estadio Olímpico Benito Juárez, todo EN VIVO y GRATIS a través de aztecadeportes.com y el Canal 7 de televisión abierta.

Este encuentro representa una oportunidad de oro para ambos equipos de meterse a los cuartos de final del torneo en donde el ganador enfrentará al actual campeón Toluca.

La cita es este domingo 23 de noviembre a las 6:50 pm tiempo del centro de México.