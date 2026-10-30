FC Juárez vs Querétaro: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX | Presentado por Nissan

FC Juárez vs Querétaro se podrá ver EN VIVO y GRATIS este viernes 30 de octubre por Azteca 7, la App de TV Azteca Deportes y aztecadeportes.com, a partir de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. El partido de la Jornada 15 del Apertura 2026 se disputará en el Estadio Olímpico Benito Juárez, con dos equipos que llegan con objetivos distintos a la recta final del campeonato.

Bravos busca cerrar con dignidad y Querétaro sueña con la Liguilla

El margen de error se reduce para los Gallos Blancos, que visitan la frontera con la necesidad de sumar puntos para mantenerse en la pelea por un boleto a la fase final. Querétaro ocupa el noveno puesto con 20 unidades después de 14 jornadas, por lo que una victoria podría acercarlo a los puestos de clasificación.

El conjunto queretano necesita reaccionar después de caer 3-1 ante Cruz Azul. Con tres partidos por disputar después de esta fecha, dejar puntos en el camino podría complicar sus aspiraciones en un torneo que entra en su etapa decisiva.

La situación de FC Juárez es más complicada. Los Bravos llegan en el último lugar de la clasificación, con apenas cinco puntos, y ya no tienen posibilidades de acceder a la Liguilla. Después de empatar ante Necaxa, el equipo fronterizo buscará ofrecer una mejor versión frente a su afición y mejorar sus números en el cierre del Apertura 2026.

¡Viernes de fútbol y una noche de Halloween muy brava! 💚🐎 Mañana tenemos una agenda llena de fútbol: primero nuestros Bravos Sub-21 y Sub-19, y por la noche nos vemos en el San Benito para alentar juntos ante Querétaro. 🏟️🔥 https://t.co/RTWjAmAUry — FC Juárez (@fcjuarezoficial) October 29, 2026

Uno de los futbolistas a seguir será el colombiano Óscar Estupiñán, máximo goleador de los Bravos en el certamen, con seis anotaciones. Su capacidad para encontrar espacios y definir dentro del área representa una de las principales armas ofensivas de los locales.

Para Querétaro, el desafío será aprovechar la oportunidad ante un rival que atraviesa una campaña difícil. Los Gallos saben que cada punto puede marcar la diferencia en la lucha por mantenerse entre los aspirantes a la fase final.

FC Juárez vs Querétaro: fecha, horario y dónde ver EN VIVO