FC Juárez vs Toluca VER EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX hoy 11 de agosto

Este lunes 11 de agosto de 2025, continua la actividad de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y uno de los últimos partidos del día es el FC Juárez vs Toluca. El encuentro se jugará en el Estadio Olímpico Benito Juárez en punto de las 21:00 horas tiempo del centro de México.

FC Juárez, bajo la dirección de Martín Varini, llega a este encuentro con la urgencia de sumar su primera victoria en el torneo. Los Bravos ocupan la posición 17 de la tabla general con apenas dos puntos, producto de dos empates y una derrota.

Por su parte, Toluca, dirigido por Antonio Mohamed, llega con un gran momento futbolístico al tener una destacada participación en la Leagues Cup al clasificar a cuartos de final. En el Apertura 2025, ocupan el cuarto lugar con seis puntos, al registrar dos victorias y una derrota 4-3 ante Tigres en la Jornada 3.