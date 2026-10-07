FC Juárez vs Xolos de Tijuana, ver EN VIVO y GRATIS la transmisión del partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

¡Espectacular! Regresan las emociones del futbol mexicano tras la fecha FIFA con el espectacular partido entre FC Juárez vs Xolos de Tijuana en duelo correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, el cual podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS a través de la pantalla de TV Azteca Deportes.

No te pierdas este partidazo a través del Canal 7 de televisión abierta, el sitio web de azteadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes este sábado 10 de octubre en punto de las 4:50 pm tiempo del centro de México.

El conjunto fronterizo parece despertar en el torneo y se enfrenta al equipo de Gil Mora, promesa más grande del futbol mexicano.