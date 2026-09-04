Bravos de Juárez se enfrenta en actividad del Viernes Botanero de la Jornada 7 ante Pachuca: HORARIO Y CANAL DE TRANSMISIÓN

La Jornada 7 arranca este viernes 4 de septiembre en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, fecha que tendrá al duelo de Bravos de Juárez en contra de Pachuca que podrás ver EN VIVO en cartelera del Viernes Botanero, encuentro que destaca por la necesidad de ambos equipos por sumar cuando el torneo va avanzando a la mitad de su calendarización.

Juárez en el fondo de la tabla y los Tuzos apareciendo lejos de zona de calificación, son el indicador de que habrá al menos un juego con garra y lucha para poder romper con esa inercia que los ha acompañado en seis jornada.

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¿Dónde ver el Juárez vs Pachuca EN VIVO de la Jornada 7 de la Liga MX?

Juárez vs Pachuca ante Pachuca, sucederá este viernes 4 de septiembre y desde las 8:50 de la noche, lo podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación con la narración y comentarios de FUT AZTECA.

Los antecedentes de Juárez vs Pachuca en la Liga MX

En lo que respecta a los últimos 5 partidos de la Liga MX entre estas dos escuadras, Juárez aparece con dos victorias; Pachuca ha ganado uno y un par de empates complementan los resultados de esos juegos.

En febrero de este año se enfrentaron en el Estadio Hidalgo y ahí los Tuzos lograron su victoria en esa muestra de resultados que hasta antes favorecía a los Bravos de Juárez que como visitante venció en 2024 a Pachica, y que además en los últimos tres duelos en el Olímpico de Juárez, la tendencia favorece a los Bravos.

