¡ÚLTIMA HORA! Cruz Azul reprograma su partido de la Jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX

Cruz Azul tiene un anuncio muy importante de cara a su partido de la Jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la LIGA MX, en el que se enfrentarán ante el cuadro de Santos el domingo 6 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca.

La modificación que ha sorprendido a los aficionados radida en el horario, pasando de jugar a las 8:00 PM, a las 5:00 PM tiempo del centro de México. Los celestes precisaron sobre este cambio debido a la asistencia de los aficionados, para evitar confusiones en el marco de este encuentro de la fecha 7 de la Liga MX.

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Así llegarán Cruz Azul y Santos al partido de la fecha 7 del Apertura 2026 de Liga MX

El equipo de Joel Huiqui, encarará este partido de la fecha 7 buscando sumar unidades, luego de tener un inicio complicado en el certamen, con tres victorias y tres derrotas, lo que los tiene en el décimo escalón del torneo con nueve puntos.

Está a solo un punto de zona de calificación donde aparecen empatados con 10 unidades los Gallos Blancos del Querétaro, León y Puebla, motivo por el que sumar de tres puntos será muy relevante para sus aspiraciones.

Su rival, Santos, va a la ciudad de México intentando a toda costa obtener su segundo triunfo del torneo para así dejar el sótano estando ubicado en el escalón 17.

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¿Jugará Erik Lira en actividad de la Jornada 7 de la Liga MX?

Erik Lira, jugador de Cruz Azul recientemente estuvo en el ojo de la polémica cuando se le dio reversa a su fichaje con el Mónaco cuando todo estaba cantado para su transferencia. El fichaje se frustró cuando Mónaco no logró vender a alguno de dos jugadores extranjeros, con lo que no se liberó plaza y no se dio su fichaje.