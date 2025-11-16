¿Cuándo se reanuda la Liga BBVA MX tras la fecha FIFA de noviembre de 2025?

La Liga BBVA MX se encuentra en pausa tras terminar el torneo regular y previo al inicio del Play In y de la Liguilla del Apertura 2025 debido a la fecha FIFA de noviembre.

Por la fecha FIFA el torneo mexicano tuvo que entrar en una pausa del 10 al 18 de noviembre, durante este período, los jugadores convocados por sus selecciones participan en compromisos, por lo que equipos de la Liga BBVA MX se quedan sin jugadores que pueden ser claves.

Es por eso que el futbol mexicano entra en pausa en una fase tan importante como la Liguilla. El regreso de la Liga BBVA MX está programado para el jueves 20 de noviembre del 2025 con los dos encuentros de Play In.

¿Cuándo se juega el Play In del Apertura 2025?

Los partidos que se van a disputar de Play In son: Pachuca vs Pumas y Xolos de Tijuana vs Juárez. Estos juegos del Play-In son a partido único, con el ganador del 7° vs 8° avanzando directamente a cuartos, mientras que el perdedor enfrenta al vencedor del 9° vs 10° por el último boleto.

¡Así se jugará la Fase Final! 🏆



El partido de Pachuca vs Pumas se va a disputar en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Hidalgo y Xolos de Tijuana vs Juárez en punto de las 21 horas tiempo del centro de México en el Estadio Caliente.



Pachuca (9°) vs Pumas (10°) - 20 de noviembre | 19:00

Xolos de Tijuana (7°) vs Juárez (8°) - 20 de noviembre | 21:00

Perdedor de 7° vs 8° vs Ganador de 9° vs 10° - 22 o 23 de noviembre

Al concluir con el Play In, se disputaran los Cuartos de Final que inician los juegos de ida el miércoles 26 y jueves 27 de noviembre. Mientras que los de vuelta serán el sábado 29 y domingo 30 del mismo mes.