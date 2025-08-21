¿Desmantelados? Figura de Pumas es buscado por un histórico de Brasil

Uno de los refuerzos más destacados de los Pumas de la UNAM ha sido Álvaro Angulo, el lateral colombiano que en dos partidos disputados como auriazul suma ya dos goles.

Además de él, en últimas horas, y con nuevos refuerzos anunciados, hay múltiples rumores que indican que está siendo pretendido por uno de los grandes equipos de Brasil, específicamente el Internacional de Porto Alegre.

La directiva de Pumas niega rumores de la salida de Álvaro Angulo

Lo que sí está confirmado es que Álvaro Angulo, conocido como “La Pantera”, fue fichado por Pumas UNAM procedente de Independiente de Avellaneda por una cifra cercana a 1.5 millones de dólares, además de los derechos federativos del delantero Ignacio Pussetto; un intercambio. Firmó por cuatro años y se ha consolidado como el nuevo titular indiscutible para la banda izquierda del equipo universitario

Más allá de esto, todo parece indicar que el interés desde Brasil se mantiene como eso, como un rumor. Incluso el director de estrategia deportiva de Pumas, Eduardo Saracho, aseguró en una conferencia de prensa del equipo que Angulo “no se va” del Pedregal.

La trayectoria de Angulo como futbolista profesional

Álvaro Angulo debutó profesionalmente en Deportivo Pasto y luego pasó por las Águilas Doradas. En 2022 fue fichado por Atlético Nacional, donde consolidó su nivel y justamente fue dirigido por el estratega mexicano Efraín Juárez, con quien se reunió ahora con los de la UNAM.

Cuando terminó su contrato dio el salto a Independiente durante el primer semestre de 2025. En Argentina fue figura: en apenas 24 partidos —entre liga, copas e internacionales— marcó 5 goles y se ganó la admiración de las gradas. Su llegada a México fue una de las apuestas más importantes del mercado de verano para Pumas, que buscaba reforzar la banda izquierda tras la salida de Robert Ergas y en poco tiempo, se ha ganado el cariño de la afición.