Checo Pérez en Paseo de la Reforma: FECHA Y HORA del Show Run de Cadillac F1 y que calles estarán cerradas

Este miércoles 28 de octubre del 2026, Sergio 'Checo' Pérez protagonizará el primer Show Run de Cadillac F1 en Paseo de la Reforma, se espera que el evento empieza en punto de las 10:00 am tiempo del centro de México y termine cerca de las 12:30 horas tiempo del centro de México. Lo que provocará varias calles cerradas y una gran asistencia de diferentes aficionados a la Formula 1 o gente que simplemente quiere vivir la experiencia.

When in Mexico, we eat where Checo recommends📍 pic.twitter.com/W4is3cuwsi — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 28, 2026

La exhibición es gratuita y abierta al público, forma parte de las actividades previas al Gran Premio de la Ciudad de México 2026. El acceso general no requiere boleto ni registro por lo que se recomienda llegar temprano y usar transporte público, ya que se espera una afluencia masiva.

La distancia que va a correr Checo Pérez en el Show Run de Cadillac F1

El recorrido es solamente en el tramo de Paseo de la Reforma, que va desde la Glorieta de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia. La pista improvisada mide aproximadamente 1,4 kilómetros de longitud en las que tendrán al mexicano realizando varias pasadas de ida y vuelta.

Vamos Mexico! Ready for a special week ahead 🇲🇽



🎨 Alfonso Juarez pic.twitter.com/NA1eDlIz6y — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 27, 2026

La velocidad en la que correrá Checo Pérez en el Show Run

Al tratarse de una demostración en una zona limitada no se espera que llegue a velocidad máximas como las que tienen en el circuito de F1. Tomando en cuenta las ediciones aanteiores, se espera que el público pueda vivir más la experiencia de escuchar el sonido del auto con aceleraciones potentes, frenadas y pasadas rápidas que permitan ver un poco del rendimiento del auto.

Las calles que estarán cerradas en la CDMX por el Show Run de Cadillac F1

Los cierres afectarán principalmente los carriles centrales de Paseo de la Reforma en ambos sentidos, sus cruces, en el tramo que va desde la Estela de Luz hasta el Ángel de la Independencia. Se espera que los cruces entre Circuito Interior y Rio Rhin también tengan un acceso limitado.

Alternativas recomendadas por la SSC son: Circuito Interior, avenida Chapultepec, Insurgentes, Eje 2 Poniente, Eje 3 Poniente, Maestro Antonio Caso y James Sullivan.