Fecha y horario: ¿Cuándo son los Cuartos de Final de vuelta de la Concachampions 2026?

Tras la ida de los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup 2026, la disputa entre la MLS y la Liga BBVA MX dejó sorpresas, ventajas importantes y series aún abiertas.

El América empató sin goles en su visita al Geodis Park ante Nashville SC, por lo que todo se definirá en la Ciudad de México. Sin embargo, el gol de visitante podría jugar un papel clave, si el conjunto de la MLS anota en el Estadio Banorte, pondría en aprietos al equipo de André Jardine, que aún tiene pendiente conquistar este torneo internacional.

El más afectado fue Cruz Azul, que cayó 3-0 ante LAFC en el Banc of California Stadium. El resultado deja contra las cuerdas a los dirigidos por Nicolás Larcamón, quienes están obligados a una remontada histórica en el Estadio Cuauhtémoc: necesitan ganar por cuatro goles o igualar el global para forzar tiempos extra. El actual campeón del torneo está en serio riesgo de quedar eliminado.

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Por su parte, Tigres sacó ventaja en casa y viajará a Seattle con un 2-0 a favor. Aunque el equipo no mostró su mejor versión futbolística, los dirigidos por Guido Pizarro aprovecharon la localía. Incluso pudieron ampliar la diferencia, pero Ángel Correa falló un penal.

El duelo más cerrado y con más goles fue el de Toluca, que venció 4-2 al LA Galaxy en un partido muy disputado. El equipo de Antonio Mohamed mostró contundencia, con una actuación perfecta del delantero Paulinho, quien firmó un hat-trick. La serie se definirá en Los Ángeles, donde buscarán sellar su pase a semifinales y mantenerse en la lucha por un lugar en el próximo Mundial de Clubes.

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Fecha y horario EXACTOS de lo partidos de vuelta de los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup 2026

Cruz Azul vs LAFC



Fecha: Martes 14 de abril de 2026

Sede: Puebla, México

Estadio: Cuauhtémoc

Marcador global: Cruz Azul 0-3 LAFC

América vs Nashville SC



Fecha: Martes 14 de abril de 2026

Sede: Ciudad de México, México

Estadio: Azteca

Marcador global: América 0-0 Nashville

LA Galaxy vs Toluca



Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026

Sede: Los Ángeles, Estados Unidos

Estadio: Dignity Health Sports Park

Marcador global: LA Galaxy 2-4 Toluca

Seattle Sounders vs Tigres



Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026

Sede: Seattle, Estados Unidos

Estadio: Lumen Field

Marcador global: Seattle 0-2 Tigres