Fecha y horario para ver el Valencia vs Racing de Santander, debut del Vasco Aguirre

El 'Vasco' Aguirre regresa a la actividad de LaLiga y tendrá su debut en el Racing de Santander vs Valencia luego de volverse entrenador de los murcielagos.

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¿Cuándo debuta 'Vasco' Aguirre con el Valencia?

El encuentro será este domingo 11 de octubre de 2026, en punto de las 13:00 horas tiempo del centro de México. Partido que se disputará en el Campos de Deporte de El Sardinero.



Racing de Santander vs Valencia

Día: domingo 11 de octubre de 2026

Horario: 13:00 horas tiempo del centro de México

Lugar: Campos de Deporte de El Sardinero

El entrenador mexicano de 67 años, fue nombrado como nuevo entrenador del Valencia el pasado 23 de septiembre tras la destitución de Carlos Corberán, por lo que lleva todo el parón de la Fecha FIFA trabajando con el equipo. Es el primer entrenador mexicano en la historia del club y llega con la misión urgente de sacar al equipo de la zona de descenso.

Así llegan Valencia y Racing de Santander

El Valencia llega en una situación complicada pues tras siete jornadas ocupa el lugar 19 de la tabla, que es la última posición con solo 4 puntos tras 1 victoria, 1 empate y 5 derrotas. Apenas a marcado solo 4 goles a favor y 13 en contra.

Es uno de los peores arranques del club por lo que con la llegada de Aguirre buscan salir de la zona baja de la tabla y mantenerse en la primera división.

Por su parte, el Racing de Santander recién ascendido está en el lugar 16 con 7 puntos tras 2 victorias, 1 empate y 4 derrotas. Su balance es de 11 goles a favor y 21 en contra. Necesita seguir sumando puntos para poder mantenerse fuera de la zona de peligro y seguir en LaLiga. Yassir Zabiri es su referencia ofensiva con 6 goles.

