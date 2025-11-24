ÚLTIMA HORA: Fechas y horarios CONFIRMADOS de los Cuartos de Final del Apertura 2025
La Liga BBVA MX ha confirmado a través de sus redes sociales las fechas y los horarios en que se jugaran los partidos de los Cuartos de Final del Apertura 2025
Este lunes 24 de noviembre del 2025, la Liga BBVA MX ha dado a conocer a través de sus redes sociales la fecha y horario en que se jugará cada partido de los Cuartos de Final del Apertura 2025 tras definirse el Play In.
Fecha y horario de los partidos de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025
Para los juegos de ida, se van a disputar miércoles 26 y jueves 27 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Los equipos encargados de iniciar con las actividades de los Cuartos de Final el miércoles serán: Pachuca vs Toluca y Xolos de Tijuana vs Tigres (verificar que si sean los primeros) y para el jueves se medirán Rayados de Monterrey vs América y Chivas vs Cruz Azul.
- Juárez vs Toluca miércoles 26 de noviembre del 2025 en punto de las 17 horas tiempo del Centro de México en el Estadio Olímpico Benito Juárez.
- Xolos de Tijuana vs Tigres miércoles 26 de noviembre del 2025 en punto de las 23:00 horas tiempo del Centro de México en el Estadio Caliente.
- Rayados de Monterrey vs América miércoles 27 de noviembre del 2025 en punto de las 21:05 horas tiempo del Centro de México en el Estadio BBVA.
- Chivas vs Cruz Azul jueves 27 de noviembre del 2025 en punto de las 20:07 horas tiempo del Centro de México en el Estadio Akron.
Fecha y horario de los partidos de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025
Para los encuentros de vuelta, se van a disputar sábado 29 y domingo 30 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y serán de la siguiente forma:
- América vs Rayados de Monterrey sábado 29 de noviembre en punto de las 17:00 horas tiempo del Centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes.
- Toluca vs Juárez sábado 29 de noviembre en punto de las 19:05 horas tiempo del Centro de México en el Estadio Nemesio Díez.
- Tigres vs Xolos de Tijuana sábado 29 de noviembre en punto de las 20:10 horas tiempo del centro de México en el Estadio Universitario.
- Cruz Azul vs Chivas domingo 30 de noviembre en punto de las 19:00 horas tiempo del Centro de México en el Estadio Olímpico Universitario.