Nota

ÚLTIMA HORA: Fechas y horarios CONFIRMADOS de los Cuartos de Final del Apertura 2025

La Liga BBVA MX ha confirmado a través de sus redes sociales las fechas y los horarios en que se jugaran los partidos de los Cuartos de Final del Apertura 2025

Trofeo de la Liga BBVA MX
Iván Vilchis
Liga MX
Este lunes 24 de noviembre del 2025, la Liga BBVA MX ha dado a conocer a través de sus redes sociales la fecha y horario en que se jugará cada partido de los Cuartos de Final del Apertura 2025 tras definirse el Play In.

Fecha y horario de los partidos de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025

Para los juegos de ida, se van a disputar miércoles 26 y jueves 27 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Los equipos encargados de iniciar con las actividades de los Cuartos de Final el miércoles serán: Pachuca vs Toluca y Xolos de Tijuana vs Tigres (verificar que si sean los primeros) y para el jueves se medirán Rayados de Monterrey vs América y Chivas vs Cruz Azul.

  • Juárez vs Toluca miércoles 26 de noviembre del 2025 en punto de las 17 horas tiempo del Centro de México en el Estadio Olímpico Benito Juárez.
  • Xolos de Tijuana vs Tigres miércoles 26 de noviembre del 2025 en punto de las 23:00 horas tiempo del Centro de México en el Estadio Caliente.
  • Rayados de Monterrey vs América miércoles 27 de noviembre del 2025 en punto de las 21:05 horas tiempo del Centro de México en el Estadio BBVA.
  • Chivas vs Cruz Azul jueves 27 de noviembre del 2025 en punto de las 20:07 horas tiempo del Centro de México en el Estadio Akron.

Fecha y horario de los partidos de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025

Para los encuentros de vuelta, se van a disputar sábado 29 y domingo 30 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y serán de la siguiente forma:

  • América vs Rayados de Monterrey sábado 29 de noviembre en punto de las 17:00 horas tiempo del Centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes.
  • Toluca vs Juárez sábado 29 de noviembre en punto de las 19:05 horas tiempo del Centro de México en el Estadio Nemesio Díez.
  • Tigres vs Xolos de Tijuana sábado 29 de noviembre en punto de las 20:10 horas tiempo del centro de México en el Estadio Universitario.
  • Cruz Azul vs Chivas domingo 30 de noviembre en punto de las 19:00 horas tiempo del Centro de México en el Estadio Olímpico Universitario.
