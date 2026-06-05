Lo dejó ir el América y ahora podría ser TITULAR en selección campeona del mundo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El Club América aporta a cuatro jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero podrían haber sido más. Uno de los jugadores con pasado azulcrema que está listo para brillar en el escenario más grande es Federico Viñas, quien ahora es jugador del Real Oviedo y podría ser el delantero titular de Uruguay cuando debuten contra Arabia Saudita el 15 de junio.

El nacido en Montevideo el 30 de junio de 1998 es uno de los tres delanteros convocados por Marcelo Bielsa y tiene los números para estar en el once inicial en su primer partido. Viñas consiguió nueve goles en 33 partidos en la primera división española en la temporada pasada. Aunque su equipo descendió, él fue el mejor goleador y su más cercano perseguidor fue Ilyas Chaira con seis anotaciones.

Fede Viñas ganó el sábado, llegó y se sumó a la preparación del Mundial 🫡 pic.twitter.com/xhVVQJ2KYz — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 24, 2026

Sus actuaciones más destacadas fueron contra la Real Sociedad en la jornada 25 y contra el Celta de Viga en la 31. En ambos partidos anotó dobletes, pero solo contra el club gallego su equipo logró sumar tres puntos.

La competencia no es sencilla porque deberá superar a Darwin Núñez, jugador del Al-Hilal de la liga árabe, y a Rodrigo Aguirre, otro jugador con pasado americanista, pero que ahora milita en Tigres de la UANL. Los tres arietes uruguayos consiguieron nueve goles cada uno en sus respectivas temporadas, pero la dificultad de la liga en la que jugó Viñas es la que le da ventaja sobre sus compañeros.

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Los números de Federico Viñas con Uruguay

Federico Viñas apenas suma 11 juegos con Uruguay. El ex de Peñarol fue convocado por primera vez para las eliminatorias sudamericanas de noviembre de 2023 y jugó un minuto en el triunfo con argentina. Lamentablemente, se perdió la Copa América de 2024 por una rotura en el tendón de Aquiles. Regresó a la actividad un año después y cerró las eliminatorias de Conmebol con un gol ante Perú. En los últimos partidos amistosos ha saltado al campo como titular y eso ejemplifica las preferencias de Marcelo Bielsa.

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