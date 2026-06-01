CONFIRMADO: Estos son los jugadores de Irán que entrenarán en Tijuana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección de Futbol de Irán ha tenido muchos problemas para asegurar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por cuestiones de seguridad debido a la guerra con Israel y Estados Unidos. Ahora, la federación anunció la lista de los 26 jugadores que entrenarán en Tijuana para la justa mundialista.

El equipo dirigido por Amir Ghalenoei es liderado por Mehdi Ghaedi, extremo izquierdo del Al-Nassr de los Emiratos Árabes Unidos. Ehsan Hajsafi es el capitán; el veterano defensor de 36 años suma 142 partidos como internacional con el “Team Melli” y su experiencia será importante en el torneo.

La delantera contará con el veterano Mehdi Taremi, quien actualmente juega con el Olympiacos, pero que tuvo pasado en el Porto y en el Inter de Milán. La cuestión es que detrás de él no hay jugadores probados ya que el cuerpo técnico decidió prescindir de Sardar Azmoun por problemas fuera de la cancha.

Algo para considerar es que del total de convocados, 17 son de equipos de la liga iraní. Debido al conflicto bélico, los equipos han estado fuera de actividad desde febrero. Entre los pocos jugadores que militan en Europa está Dennis Dargahi, del Standard Liege de la liga belga.

Irán participará en el Grupo C y eso significa que enfrentará a Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Sus partidos serán disputados en Los Ángeles, California, y en Seattle, Washington. Aún tienen problemas de visado que tienen que resolver, pero su participación está garantizada por la FIFA.

|Instagram: Selección de Irán

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Convocatoria completa de Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Porteros: Alireza Beyranvand, Hosein Hoseini, Payam Niazmand

Defensas: Daniyal Eiri, Ehsan Hajsafi, Saleh Hardani, Hosein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Ali Nemati Omid Noorafkan, Ramin Rezaeyan.

Mediocampistas: Rouzbeh Cheshmi, Saeid Ezatollahi, Mehdi Ghayedi, Saman Ghodoos, Mohammad Ghorbani, Alireza Jahanbakhsh, Mohammad Mohebbi, Amir Mohammad Razagh Niya, Mehdi Torabi, Ariya Yousefi.

Delanteros: Ali Alipour, Dennis Dargahi, Amirhossein Hosseinzadeh, Mehdi Taremi, Shahriyar Moghanloo