Fernando Alonso lanza advertencia a la Fórmula 1

Aston Martin tiene en Fernando Alonso una garantía detrás del volante y, desde la temporada del 2026, puede presumir también el talento de quien es considerado el diseñador de monoplazas de Fórmula 1 más exitoso de la historia: Adrian Newey. Sobre la llegada de éste y las aportaciones que implicará, habló el piloto español.

"He estado corriendo contra Adrian toda mi carrera y ahora, puedo pilotar uno de sus coches. El equipo tiene mucha ilusión. Tenemos los ingredientes, tenemos al mejor diseñador de coches que ha existido, Adrian Newey, tenemos un túnel del viento, tenemos unas instalaciones top y ahora nos falta tiempo para engranar todo eso", expuso, en el marco de la presentación del AMR26.

El dos veces campeón del mundo en la categoría reina del automovilismo contó cómo percibe al equipo británico en la antesala de una temporada con múltiples cambios al reglamento de los bólidos.

"Es la primera vez que somos equipo de fábrica, tenemos todas las nuevas piezas juntas, la fábrica, el túnel de viento, Honda y tenemos las nuevas regulaciones. Todo combinado en una temporada muy importante para el equipo y siento que es principio de algo importante en los años venideros. Es un gran desafío con las nuevas regulaciones. Estoy muy orgulloso de ser parte de esta familia y esta organización, con muchas ganas de tener éxito juntos", indicó.

Aunque es consciente de que tendrá que adaptarse a circunstancias sobre la marcha, Alonso advirtió que sus ambiciones han aumentado exponencialmente: "Vamos a ir de menos a más y entonces ojalá podamos, a mitad de año o en la segunda parte del año, tener un coche que nos permita estar luchando por cosas grandes".

Mismas reglas para todos

Con respecto a la polémica que envuelve a Mercedes y una posible 'trampa', el ibérico sentenció: “Confío en que la FIA lo controle y supervise. Sería bueno que hubiera las mismas reglas y condiciones para todos. No es bueno empezar detrás de alguien que explora algo que no estaba destinado a explorarse".

