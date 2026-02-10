El mensaje de Lewis Hamilton sobre el show de Bad Bunny

Entre las celebridades que se presentaron en Santa Clara, California, para ser testigos de la edición LX del Super Bowl, destacó uno de los pilotos más exitosos de la historia de la Fórmula 1 : Lewis Hamilton. El británico fue captado por las cámaras en una constante conversación con la 'socialité’ Kim Kardashian.

El partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots será más recordado por lo que sucedió al medio tiempo, cuando el cantante puertorriqueño, Bad Bunny, tomó el escenario y ofreció uno de los espectáculos más comentados en la historia del evento. Apenas unas horas más tarde, Hamilton escribió en su cuenta de Instagram: "Increíble show, un privilegio haberlo sido testigo”.

Hamilton dejó un sentido mensaje

Un par de historias después, el siete veces campeón del mundo emitió una opinión más detallada sobre la actuación del artista boricua y el ruido que ha generado en los Estados Unidos.

"Ese fue uno de los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl más importantes de la historia. En un mundo y un país liderados por personas cuyo único objetivo es fomentar la división, presenciamos a un artista alzarse entre un grupo diverso de personas, al mismo nivel, con un mensaje de unión. Me puso la piel de gallina", se lee.

Y concluyó con un mensaje contundente: "Siento un gran respeto por Benito y este espectáculo que ofreció, un espectáculo que no se trataba de él mismo, sino de la gente. Estoy realmente inspirado. No hablo español, pero su mensaje de unidad resonó profundamente. Ver la bandera de Granada me hizo sentir conectado al instante. Mi familia es de allí. El Caribe es mi hogar. Como dijo, lo único más poderoso que el odio es el amor".

Una estrella que se hace escuchar

Desde su llegada a la F1 hace un par de décadas, Hamilton se ha convertido en una voz incómoda para los altos mandos de la categoría y del deporte en general; constantemente, ha levantado la voz sobre situaciones que percibe injustas; especialmente, las relacionadas con temas raciales. Ahora, tomó el bando que es congruente con su manera de pensar y actuar.

