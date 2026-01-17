Fernando Mendoza buscará hacer historia como quarterback en la final ante los Miami Hurricanes para unirse a un selecto grupo

Fernando Mendoza está a un paso de firmar una temporada que pocos quarterback han podido lograr al ganar el Trofeo Heisman y, en el mismo año, levantar el título máximo del fútbol americano colegial. Este lunes, el mariscal de campo de Indiana saldrá al emparrillado con algo más que un trofeo individual en la vitrina: la oportunidad de que su nombre quede unido a una lista exclusiva que define eras y crea leyendas.

El contexto no podría ser más grande: Mendoza ya fue anunciado como el 91° ganador del Heisman, el primero en la historia de Indiana, luego de una temporada en la que lideró con 33 pases de touchdown y guió a los Hoosiers a la cima del College Football Playoff. Y ahora, la narrativa se convierte en cita obligada para cualquier aficionado hispano en Estados Unidos: el quarterback que lo ganó todo a nivel individual quiere completarlo con lo colectivo, donde realmente se mide la grandeza.

Cuáles son los quarterbacks con Heisman y final

La historia es clara: no basta con dominar sábados y estadísticas; para entrar en esta lista, hay que cerrar el año con el golpe definitivo en la final. Hemos recopilado a los ganadores del Heisman que también conquistaron el campeonato nacional en la misma temporada, y el grupo es más pequeño de lo que muchos imaginan.

En esa ruta, los últimos quarterbacks que lo lograron fueron Joe Burrow en 2019 con LSU, Jameis Winston en 2013 con Florida State y Cam Newton en 2010 con Auburn, una trilogía que marcó época por talento, carácter y resultados. Si Mendoza gana este lunes, su nombre se colocará al lado de esos referentes recientes, acompañado por una conversación reservada para los mejores mariscales de campo del college en los últimos años.

Cómo han sido los números de Fernando Mendoza durante la temporada

Mendoza llega con argumentos sólidos: el sitio oficial del Heisman destaca que recibió 2,362 puntos con 643 votos de primer lugar y que, como redshirt junior, fue nombrado Jugador Ofensivo y Quarterback del Año en el Big Ten. También resalta su producción: 2,980 yardas por pase, 33 touchdowns aéreos (récord de la escuela en una temporada) y un impacto directo para llevar a Indiana al primer sembrado del College Football Playoff.

Por eso el lunes no se juega solo un partido: se pone en juego la diferencia entre ser una gran historia de temporada regular y convertirse en parte del mito. Para Fernando Mendoza, la final ante los Miami Hurricanes representa la oportunidad de escribir su nombre entre los mejores quarterbacks a nivel colegial de la historia, un hito especialmente importante por tratarse de un latino.

