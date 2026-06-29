Fernando Muslera habría jugado enfermo: el portero de Uruguay tenía 41° de fiebre

La Selección de Uruguay ha sido la sorpresa en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ debido a su temprana eliminación. El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa se despidió de la justa mundialista luego de caer ante España por un tanto contra cero. En ese contexto, la crisis continúa ya que se dio a conocer el estado de salud de Fernando Muslera durante el encuentro. Cabe remarcar que el portero está en el centro de las críticas, debido a su floja respuesta en el gol del conjunto europeo.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group H - Uruguay v Spain - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 26, 2026 Uruguay’s Darwin Nunez, Federico Valverde and Rodrigo Aguirre look dejected after the match as Uruguay are eliminated from the World Cup REUTERS/Eloisa Sanchez|Eloisa Sanchez/REUTERS

En las últimas horas, el exjugador histórico del seleccionado uruguayo Diego Forlán, reveló en medios deportivos cuál fue el estado de salud de Muslera horas antes del duelo trascendental: “El Nando la noche anterior estuvo con 40 o 41 de fiebre”. Estas declaraciones no pasaron desapercibidas, ya que es de público conocimiento la gran relación entre el portero y el exfutbolista, quienes compartieron grandes aventuras mundialistas defendiendo a la celeste.

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Se encendió la polémica en Uruguay: ¿Muslera con fiebre y Bielsa no lo sabía?

Las declaraciones realizadas por Diego Forlán, una vez culminada la participación de Uruguay en la justa mundialista, habrían generado aún más polémicas respecto a la relación entre el plantel y el estratega argentino Marcelo Bielsa. La prensa uruguaya reveló que el cuerpo médico del seleccioando estuvo al tanto siempre de esta situación, sin embargo confiando en que el portero se recuperaría al 100% decidieron no hablar sobre el tema con el 'Loco' Bielsa.

Una vez consumado el error de Muslera tras el tiro de Baena en el duelo definitorio ante España por el Grupo H, recién en el entretiempo Marcelo Bielsa sacó a Fernando y puso a Sergio Rochet para los últimos 45 minutos de Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Post partido, el técnico argentino declararía que fue el propio Muslera quien le pidió el cambio en el medio tiempo.