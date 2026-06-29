Zion Suzuki: dónde nació realmente el portero de Japón (y no, no fue en ese país)

La Selección de Japón ante Brasil por la ronda de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y los ojos se centran en el guardameta Zion Suzuki, quien consolidó su puesto en la estructura del director técnico Hajime Moriyasu. A pesar de jugar para el equipo nipón, el guardameta no nació en el país asiático.

|Crédito: Instagram/@zionsuzuki

Zion Suzuki nació el 21 de agosto de 2002 en la ciudad de Newark, perteneciente al estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos. El origen del portero responde a la unión entre su padre, ciudadano norteamericano con raíces en Ghana y su madre de nacionalidad japonesa. Su estadía en el país norteamericano concluyó a los cuatro años cuando su familia decidió trasladar su residencia a la localidad de Urawa, Japón, y allí fue donde comenzó su camino en el futbol.

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En Urawa, más precisamente en la prefectura de Saitama, descubrió su pasión por el balompié y comenzó su formación de pequeño en las fuerzas básicas del club Urawa Red Diamonds. Su crecimiento técnico resultó tan acelerado que firmó su primer contrato profesional con apenas dieciséis años de edad, marcando un hito institucional y también en el futbol japonés para posteriormente ser convocado a las selecciones juveniles japonesas desde la categoría Sub-15. Fue allí en el Urawa en donde hizo su debut profesional en 2021, dejando su valla invicta y ganó el premio al New Hero Award de la Copa J.League.

Posteriormente, se marchó a la liga de Bélgica en condición de préstamo para sumar minutos en el Sint-Truidense. Allí pudo consolidarse como una pieza importante y fue figura en la Primera División de ese país, lo que lo colocó en el radar de varios equipos de la Serie A. Actualmente, juega en el Parma Calcio, marcando un hito histórico al convertirse en el primer arquero japonés en disputar la liga italiana