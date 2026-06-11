Fernando Quirarte fue estrella en México 86 y así es su vida ahora en el Mundial de 2026

Fernando Quirarte, figura indiscutible de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 1986™ en la actualidad transita una realidad diferente. Con la misma pasión que lo caracterizó hace cuatro décadas, el legendario defensor encuentra su lugar como exitoso empresario gastronómico. ¿La razón? Se convirtió en un socio de El Almacén del Bife, una reconocida cadena especializada en parrilla argentina y cortes premium. Su incursión en este sector no fue azarosa: nació de una nostalgia por los sabores que descubrió durante su etapa como futbolista profesional.

“Cuando yo jugaba me gustaban mucho los restaurantes argentinos. Bien curioso, mi hija se va a un retiro espiritual de su colegio y allá conoce a una señorita. Hacen amistad, platican y en una de esas pláticas preguntan qué hacían sus papás. Mi hija comentó que yo tenía muchas ganas de poner un restaurante argentino y así comenzó todo”, recordó hace un tiempo el exfutbolista durante una entrevista.

Fernando Quirarte

Hoy, sus locales en ciudades como Guadalajara, León y San Luis Potosí son puntos de encuentro para figuras del deporte y el espectáculo, incluyendo a personalidades como Canelo Álvarez y Alejandro Fernández.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:



La épica del 86: un Mundial marcado por el dolor y la gloria

Para Quirarte, hablar de la Copa Mundial de la FIFA 1986™ es viajar a una montaña de emociones. Aquel torneo fue un proceso de resiliencia personal y colectiva tras el devastador terremoto que golpeó a México un año antes. “Lo viví de una forma muy emotiva por todo lo que había sucedido en México. Había ocurrido un temblor muy fuerte, donde mucha gente perdió la vida. De hecho, yo perdí a un familiar ahí, un primo”, compartió en diálogo con la FIFA.

La tragedia lo alcanzó nuevamente meses antes del debut con el fallecimiento de su padre, Fausto Quirarte. Lejos de derrumbarse, Fernando transformó el dolor en combustible. “Después regresé con una motivación extra. Mi padre tenía muchas ganas de ver ese Mundial”, relató. Su promesa se cumplió de la manera más épica: en el debut ante Bélgica, Quirarte marcó el primer gol de México en el torneo, un cabezazo que celebró con un beso al cielo: “Fue un grito multitudinario. 120 mil personas cantando gol en el Estadio Azteca. Se oyó muy bonito”.

El destino ha querido que, casi 40 años después, Javier Aguirre —quien fuera su compañero en aquel equipo histórico— sea el encargado de comandar a México en 2026. Al reflexionar sobre el presente, Quirarte ve en la unión de grupo la clave para que la nueva generación alcance la gloria: “Lo más importante es el profesionalismo que cada uno muestre dentro de la cancha, brindándose al máximo".

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La televisora transmitirá 32 partidos en vivo y gratis de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal.

