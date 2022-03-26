Fernando Valenzuela, al pendiente de la pretemporada de Tigres

Los entrenamientos de pretemporada para los Tigres de Quintana Roo, continúan en Mazatlán, puerto en el cual la novena del caribe mexicano alista sus armas para encarar la campaña 2022 de la Liga Mexicana de Beisbol.

El cuarto día de trabajo para los felinos llegó de la mano del manager Tony Rodríguez, quien guió una sesión movida y llena de buen ambiente, actitud que enriquece la unión en la novena, que ha tenido la presencia en estos días de Fernando Valenzuela.

El viernes la práctica comenzó temprano y clásica, con estiramientos, el calentamiento y la recepción de rolas para los infielders, así como elevados para los outfielders, para apuntalar los fildeos; mientras tanto los lanzadores vieron los fundamentos y sesiones de bullpen.

Fernando Valenzuela, satisfecho con lo realizado en cuatro días por Tigres de Quintana Roo

Fernando “Toro” Valenzuela, quien ha estado expectante desde el primer día en la pretemporada de Tigres, habló sobre los avances de los peloteros, luego de observarlos por cuatros días.

“Es el cuarto día de entrenamiento y se ven bastante bien los jugadores, llegaron físicamente bien y eso es una gran ventaja en este entrenamiento, que no es muy largo pero consistente, trabajando lo que en verdad se va a usar en al temporada”, dijo Valenzuela, ex lanzador, figura del deporte mexicano y dueño del equipo.

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Explicó que se mantiene cercano a los lanzadores, para tratar de aportar con sus consejos, en estos días de pretemporada.

“Tratamos de ayudar a los pitchers en lo que se puede, hay que darles confianza, van a tener la oportunidad de participar y eso lo han entendido muy bien”, comentó Valenzuela.

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En cuanto a la visión hacia la temporada venidera, explicó que, “Tigres tiene mucho talento y va a ser una competencia muy sana para este temporada venidera 2022; la mayoría de ellos conocen la liga ya que han estado participando en la liga de verano, ellos saben lo que significa tener la camisa de los Tigres, una organización grande por muchos años”.

En cuanto a los trabajos del manager Tony Rodríguez, subrayó que las ideas que tiene, de llevar todo lo que se realiza en los entrenamientos a la temporada, con el beisbol que la directiva gusta que es el béisbol pequeño.