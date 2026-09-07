Ferran Torres, futbolista: “Entreno en ayunas porque me siento con más energía”

Ferran Torres encontró una rutina de alimentación que le permite afrontar sus entrenamientos con buenas sensaciones. El delantero español practica el ayuno intermitente y asegura que ejercitarse sin haber comido le ayuda a sentirse más ligero y con mayor energía.

El futbolista de 26 años mantiene este hábito durante buena parte de la semana. Sin embargo, su estrategia cambia cuando tiene un partido por delante. La intensidad del futbol profesional demanda suficientes reservas de energía y lo obliga a modificar su primera comida del día.

¿Cuántas horas de ayuno realiza Ferran Torres?

Durante una entrevista en El Hormiguero, Ferran reveló que suele cenar entre las 19:30 y las 20:00 horas. A partir de ese momento no vuelve a comer hasta aproximadamente las 14:00 del día siguiente.

Esto significa que el atacante completa ayunos de entre 18 y 18 horas y media. La mayor parte de ese periodo coincide con sus horas de sueño, aunque también realiza la sesión matutina de entrenamiento sin ingerir alimentos.

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“Con el estómago vacío me siento con más energía. No tengo hambre”, explicó el futbolista sobre una práctica a la que su cuerpo se adaptó con el paso del tiempo. Incluso convenció a Pedri de probarla y, según Torres, su compañero también comenzó a experimentar buenas sensaciones después de las primeras semanas.

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¿Por qué Ferran Torres siente más energía al entrenar en ayunas?

Cuando una persona lleva varias horas sin comer, disminuye la disponibilidad inmediata de glucosa y el organismo aumenta la utilización de las grasas como fuente de energía. Esto puede generar una sensación de ligereza y evitar algunas molestias digestivas durante el ejercicio.

No obstante, la respuesta cambia de una persona a otra. Factores como la alimentación del día anterior, la duración del entrenamiento, su intensidad y el nivel de adaptación influyen directamente en el rendimiento.

Por esta razón, sentirse mejor entrenando en ayunas no significa que el cuerpo produzca más energía. En el caso de Ferran, se trata de una sensación personal desarrollada dentro de una rutina controlada y acompañada por especialistas.

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Ferran Torres rompe el ayuno durante los días de partido

El delantero no mantiene su ayuno cuando debe competir. En los días de partido acostumbra desayunar gofres con chocolate blanco para incorporar carbohidratos y aumentar sus reservas de glucógeno antes de salir al terreno de juego.

Esta excepción demuestra que su rutina no es rígida. Ferran utiliza el ayuno en determinados entrenamientos, pero prioriza una mayor carga de energía cuando necesita afrontar un esfuerzo prolongado.

¿Cualquier persona puede copiar el ayuno de Ferran Torres?

La estrategia no debe considerarse una fórmula que toda persona puede utilizar. Pasar 18 horas sin comer puede provocar mareos, debilidad o una caída del rendimiento en personas que no están adaptadas. También puede dificultar el consumo suficiente de calorías y proteínas.

Ferran es un deportista profesional supervisado por especialistas y su preparación también incluye dormir entre ocho y nueve horas, trabajo de fuerza, ejercicios de piernas y sesiones de recuperación. Por lo tanto, su rendimiento no depende únicamente del ayuno, sino de todos los hábitos que forman parte de su preparación.