Hormiga González podría recibir su primera mala noticia en el Olympiacos: esto se sabe

Armando ‘Hormiga’ González ya generó impacto durante sus primeros días en Grecia. Además de elevar considerablemente las interacciones en redes sociales del Olympiacos, ya aportó su futbol habiendo sido figura con gol y asistencia en el último juego del equipo por la Super Liga de Grecia. Pese a ello, el canterano de Chivas podría recibir una noticia no muy alentadora en los próximos días.

A pesar del fichaje de Armando González, todo parece indicar que la directiva del conjunto de El Pireo no se despedirá del mercado de fichajes. Resulta que Olympiacos mantiene el deseo de reforzar su delantera con la llegada de más jugadores y diversos reportes señalan que el argentino Thiago Nuss es el elegido tanto por el cuerpo técnico como por la cúpula dirigencial del combinado europeo.

Olympiacos busca reforzar su delantera con Thiago Nuss

Los reportes que llegan desde el territorio europeo remarcan que la directiva del Olympiacos mantiene negociaciones muy avanzadas con los altos mandos del OFI Creta, equipo dueño de la carta del futbolista argentino. La información señala que el cuadro rojiblanco tiene la intención de adquirir de forma definitiva a Thiago Nuss, buscando mejorar su ataque con un futbolista que ya conoce y está adaptado al futbol griego.

Thiago Nuss, jugador del OFI Creta|Crédito: @thiagonuss / IG

En principio, el atacante sudamericano no llegaría para pelear un puesto con la Hormiga González. Thiago Nuss suele desempeñarse como extremo izquierdo, por lo que llegaría para ocupar dicha posición. Sin embargo, el argentino también sabe jugar como centro delantero, por lo que podría llegar a ser una amenaza para el futbolista mexicano si el técnico lo considera.

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Quién es Thiago Nuss, el delantero argentino que busca Olympiacos

Thiago Nuss es un atacante argentino de 25 años que nació en Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Se formó en Deportivo Español, club con el que debutó como profesional en 2019. Su rendimiento llamó la atención de Argentinos Juniors, institución que adquirió su carta y posteriormente lo cedió a Atlético de Rafaela y Central Córdoba.

Thiago Nuss, jugador de OFI Creta y que está en la mira de Olympiacos|Crédito: @thiagonuss / IG

El extremo llegó al OFI Creta a préstamo durante el mercado de verano de 2024. En su primera temporada en Grecia respondió con 12 goles entre la Super Liga y la Copa, rendimiento que llevó al club a ejecutar su opción de compra. Actualmente, su contrato se extiende hasta junio de 2028.

Nuss juega principalmente como extremo izquierdo, aunque también puede ocupar posiciones más centradas dentro del ataque. Es derecho, mide 1.72 metros y destaca por su velocidad, capacidad para encarar y facilidad para llegar al área rival. Durante la temporada 2025-26 protagonizó uno de sus mejores partidos al marcar cuatro goles frente al Asteras Trípoli.

Su adaptación inmediata al futbol griego explica el interés del Olympiacos. En principio, llegaría para fortalecer las bandas y no para desplazar directamente a la Hormiga González. Sin embargo, su versatilidad le permitiría ser utilizado como centro delantero si el cuerpo técnico necesita una alternativa al mexicano.