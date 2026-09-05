Por qué Luka Romero sí podría jugar para México pese a haber representado a la Selección Argentina

La presencia de jugadores naturalizados en la Selección Mexicana ha crecido considerablemente en el último tiempo. Luka Romero podría sumarse a esta lista de futbolistas con doble nacionalidad que decidieron representar al combinado azteca. Diversos reportes señalan que el delantero de Cruz Azul habría solicitado ante la FIFA su cambio de federación.

A pesar de haber nacido en Durango, el futbolista representó a Argentina en divisiones juveniles. Esto se debe a que cuenta con nacionalidad argentina gracias a sus padres. Sin embargo, ante la escasa cantidad de oportunidades con el conjunto sudamericano, Romero estaría evaluando la posibilidad de formar parte del proceso de Rafael Márquez con la Selección Mexicana de cara al Mundial 2030.

¿Por qué es esto posible?

Romero cumple con las dos condiciones principales establecidas en el artículo 10 del Reglamento de Aplicación de los Estatutos de la FIFA. Resulta que solamente disputó competencias oficiales con selecciones juveniles de Argentina y ya poseía la nacionalidad mexicana cuando jugó su primer encuentro oficial con la ‘Albiceleste’.

El futbolista de Cruz Azul cuenta con la nacionalidad mexicana por haber nacido en dicho territorio, por lo que es elegible para jugar representando a México. Cabe resaltar que Romero representó a Argentina en categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-20 y su actuación más relevante fue el Mundial Sub-20 de 2023, donde disputó cuatro partidos y marcó dos goles.

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Lionel Scaloni convocó al extremo a la selección mayor de Argentina en marzo de 2022 para los partidos de Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador. Sin embargo, el entonces jugador de la Lazio no ingresó al campo de juego. Según la FIFA, una convocatoria o permanecer en el banco de suplentes no cuenta como participación. Para que esto suceda, Romero debía disputar al menos un segundo con la camiseta albiceleste.

Luka Romero no jugó de forma oficial con la selección mayor de Argentina|Crédito: Getty Images

El trámite que debe completar Luka Romero para jugar con México

Pese a ser elegible para jugar en el combinado azteca, Romero no puede hacerlo de forma inmediata. La Federación Mexicana de Futbol debe presentar, con el consentimiento y la documentación del jugador, una solicitud de cambio de asociación ante el Tribunal del Futbol de la FIFA.

Mientras el procedimiento esté abierto, Romero no puede representar a ninguna selección. Solamente después de una resolución favorable quedaría habilitado para ser convocado por México. Si bien algunos reportes señalan que las gestiones ya habrían iniciado, hasta el momento no aparece una resolución oficial de FIFA que confirme su cambio.