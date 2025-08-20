deportes
¡El jefe de Ferrari estalla contra Lewis Hamilton!: “Es un exagerado”

El jefe de Ferrari, Frederic Vasseur, lanzó duras críticas a Lewis Hamilton y aseguró que el británico es “extremo en sus reacciones” cuando no consigue resultados.

Fred Vasseur, jefe del equipo Ferrari en la Fórmula 1
JAKUB PORZYCKI/REUTERS
Fred Vasseur, jefe del equipo Ferrari en la Fórmula 1.
GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO
AUTOMOVILISMO
La primera temporada de Lewis Hamilton con Ferrari no está siendo lo que muchos esperaban. El siete veces campeón del mundo aún no consigue subir al podio tras 14 Grandes Premios, mientras su compañero Charles Leclerc ya acumula cinco podios y hasta una pole. La presión sobre el británico crece, y ahora incluso dentro del equipo ya empiezan a levantar la voz.

Frederic Vasseur, director de Ferrari, fue tajante al analizar los tropiezos de Hamilton: “A veces exagera los problemas que ve en el coche”. Para el jefe francés, las dificultades no son tan graves como el propio piloto las pinta frente a la prensa.

Te puede interesar: ¿Bombazo en Ferrari? El regreso inesperado que podría dejar a Lewis Hamilton sin asiento en 2026

F1 25: ¿El MEJOR simulador de Fórmula 1 de EA?

Ferrari pierde paciencia con las quejas de Hamilton

El gran contraste con Leclerc ha hecho más evidente la frustración de Hamilton. Mientras el monegasco pelea al frente, el británico ha quedado fuera de Q1 en dos ocasiones recientes y en Hungría incluso fue lapeado, quedando fuera de los puntos.

Vasseur explicó que muchas veces las quejas del inglés parten de detalles mínimos: “Si el sistema de frenos no está como él quisiera, se pueden perder apenas unas décimas. Desde fuera parece un desastre, pero es algo que se puede resolver paso a paso”.

El problema, según el directivo, es que esas declaraciones negativas se magnifican: “Lewis es muy duro con el auto, pero también con él mismo. Se muestra extremo en sus reacciones, y eso puede complicar aún más las cosas de cara al equipo”.

Lewis Hamilton, piloto de Ferrari en la Fórmula 1 2025.jpg
Reuters
Lewis Hamilton, piloto de Ferrari en la Fórmula 1 2025.

Te puede interesar: Christian Horner, ¿el nuevo jefe de Cadillac? El rumor que sacude la F1 y toca a Checo Pérez

¿Crisis interna en Ferrari?

La presión de Hamilton también se refleja en lo que dice frente a los micrófonos. En Budapest llegó a llamarse “inútil” y hasta sugirió que Ferrari debería pensar en cambiar de piloto. Vasseur, sin embargo, intenta bajarle el tono a la polémica: “Cuando entra al briefing, ya está más calmado. Es su manera de reaccionar, y puedo vivir con eso”.

Lo cierto es que el fichaje estrella de Ferrari aún no logra rendir como se esperaba. Entre críticas públicas y resultados discretos, el ambiente en Maranello empieza a tensarse. La gran incógnita es si Hamilton logrará darle la vuelta a la situación… o si Ferrari perderá la paciencia antes de tiempo.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

