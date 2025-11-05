La historia de amor que une a Ferrari con raíces latinoamericanas

El mundo de la Fórmula 1 se conmocionó con la noticia: Charles Leclerc, piloto de Ferrari, le propuso matrimonio a su pareja Alexandra Saint Mleux, la joven italiana que conquistó su corazón.

Detrás del glamour de esta historia se esconde una conexión especial con Latinoamérica, ya que la madre de Alexandra nació en México y su padre en Argentina, lo que la vincula directamente con las costumbres de nuestra región. Saint Mleux, nacida el 19 de junio de 2002 en Italia, tiene 23 años y una sólida formación en el arte y la moda.

Estudió Historia del Arte en la prestigiosa L'École du Louvre de París, donde se empapó de las corrientes artísticas del siglo XX. Su carrera la llevó a trabajar como asistente en una casa de subastas en Montecarlo, donde comenzó a abrirse paso en el mundo de las relaciones públicas y el lujo.

Es una influencer en Redes Sociales

De Italia al corazón del "Cavallino Rampante" instalada en Mónaco, Alexandra se ha convertido en una figura influyente en las redes sociales.

Políglota, habla español, inglés y francés, su presencia en Instagram supera los tres millones de seguidores, con colaboraciones con marcas internacionales como Rhode, lo que la posiciona como una de las nuevas referentes de la moda y la belleza en Europa. Su relación con Leclerc comenzó discretamente en 2023, cuando fueron vistos juntos durante la Semana de la Moda de París.

Romance oficilizado en Wimbledon

Poco después, la modelo acompañó al piloto al Gran Premio de Mónaco, y meses más tarde, en julio, ambos oficializaron su romance al ser fotografiados en Wimbledon. Desde entonces, la pareja ha mantenido un perfil bajo, aunque sin ocultar su cariño en redes sociales.Una propuesta de película, con un cómplice especial.

La historia alcanzó su punto más romántico con la propuesta de matrimonio de Leclerc, en la que no faltó un toque familiar: su perro Leo, un dachshund que ambos adoptaron tras convivir varios meses, fue parte clave del momento.

El gesto selló una historia que combina elegancia, raíces latinas y amor verdadero. Alexandra Saint Mleux, con su carisma y herencia multicultural, no solo ha conquistado al piloto monegasco, sino también al público que sigue de cerca esta nueva historia de amor dentro del paddock de la Fórmula 1.

