deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

Valtteri Bottas confesó por primera vez cómo es ser compañero de Checo Pérez en Cadillac: “No estoy tan involucrado...”

Valtteri Bottas conducirá el monoplaza de Cadillac junto a Checo Pérez en la temporada 2026 de la Fórmula 1 y reveló cómo es trabajar con el piloto mexicano

Checo Pérez y Valtteri Bottas
TV Azteca
Bottas reveló cómo es trabajar al lado de Checo Pérez en Cadillac
Rodrigo Acuña
AUTOMOVILISMO
Compartir

Sergio Checo Pérez mantiene a los aficionados del motor mexicano con expectativas sobre cómo regresará a las pistas en la Fórmula 1 2026. El piloto tapatío promete callar bocas conduciendo el monoplaza de la escudería Cadillac y compartirá equipo con Valtteri Bottas, ícono de la categoría y quien ha tenido grandes años conduciendo para Mercedes.

Valtteri Bottas revela cómo es trabajar al lado de Checo Pérez

"No estoy tan involucrado como Checo porque no puedo…”, soltó el piloto finlandés en una entrevista con Racing News 365. Cabe destacar que Bottas actualmente es piloto de reserva de Mercedes, por lo que no tiene el mismo tiempo a disposición que Checo Pérez, quien se encuentra libre tras haber dejado Red Bull en diciembre de 2024. Por otro lado, Checo le envió una nueva crítica a Max Verstappen que sorprendió a todos .

Sergio Pérez y Valtteri Bottas.
Instagram:cadillacf1

Valtteri reveló que pasó el día junto al piloto mexicano el día del anuncio oficial en Nueva York y aseguró que “parece un tipo con el que es fácil trabajar”. Además, comentó que vio a Checo “muy tranquilo, también emocionado por volver”. Finalmente, explicó que tiene sentido la elección de Cadillac, ya que cree que ambos podrán “trabajar juntos por el equipo”, siendo esta la prioridad y no los resultados individuales.

TE PUEDE INTERESAR:

Checo Pérez se prepara para dar batalla con su Cadillac

Todo parece indicar que Checo Pérez será el primer piloto de la escudería estadounidense, o al menos eso muestran los preparativos previos. El oriundo de Guadalajara ya pudo tener un par de sesiones en el simulador y próximamente comenzará a realizar sus primeras pruebas en pista, con un auto de Ferrari de hace dos temporadas.

Por otra parte, Bottas aún no ha tenido la posibilidad de sumar experiencia en Cadillac, pues debe estar pendiente a lo que suceda en Mercedes. El piloto nórdico aseguró que “hay mucho que preparar”, aunque también está volcado al proyecto de Cadillac acudiendo a reuniones clave de forma online.

Checo Pérez
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

Te Recomendamos

Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez cambia la pista por la cancha! Se celebró la 10ª edición de “De la Pista a la Cancha”
nascar .jpg
AUTOMOVILISMO
Entrevista EXCLUSIVA con Daniel Suárez | El Piloto Mexicano que firma con Spire Motorsports
WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Oliver Rowland E prix Tokio Fórmula E
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 9, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
×
×