Valtteri Bottas confesó por primera vez cómo es ser compañero de Checo Pérez en Cadillac: “No estoy tan involucrado...”

Sergio Checo Pérez mantiene a los aficionados del motor mexicano con expectativas sobre cómo regresará a las pistas en la Fórmula 1 2026. El piloto tapatío promete callar bocas conduciendo el monoplaza de la escudería Cadillac y compartirá equipo con Valtteri Bottas, ícono de la categoría y quien ha tenido grandes años conduciendo para Mercedes.

Valtteri Bottas revela cómo es trabajar al lado de Checo Pérez

"No estoy tan involucrado como Checo porque no puedo…”, soltó el piloto finlandés en una entrevista con Racing News 365. Cabe destacar que Bottas actualmente es piloto de reserva de Mercedes, por lo que no tiene el mismo tiempo a disposición que Checo Pérez, quien se encuentra libre tras haber dejado Red Bull en diciembre de 2024. Por otro lado, Checo le envió una nueva crítica a Max Verstappen que sorprendió a todos .

Instagram:cadillacf1

Valtteri reveló que pasó el día junto al piloto mexicano el día del anuncio oficial en Nueva York y aseguró que “parece un tipo con el que es fácil trabajar”. Además, comentó que vio a Checo “muy tranquilo, también emocionado por volver”. Finalmente, explicó que tiene sentido la elección de Cadillac, ya que cree que ambos podrán “trabajar juntos por el equipo”, siendo esta la prioridad y no los resultados individuales.

Checo Pérez se prepara para dar batalla con su Cadillac

Todo parece indicar que Checo Pérez será el primer piloto de la escudería estadounidense, o al menos eso muestran los preparativos previos. El oriundo de Guadalajara ya pudo tener un par de sesiones en el simulador y próximamente comenzará a realizar sus primeras pruebas en pista, con un auto de Ferrari de hace dos temporadas.

Por otra parte, Bottas aún no ha tenido la posibilidad de sumar experiencia en Cadillac, pues debe estar pendiente a lo que suceda en Mercedes. El piloto nórdico aseguró que “hay mucho que preparar”, aunque también está volcado al proyecto de Cadillac acudiendo a reuniones clave de forma online.