Galería: Así festejó Croacia su tercer lugar en Qatar 2022

La Seleccón de Croacia ha consumado una de sus mejores actuaciones en la historia al haber conseguido el tercer en una Copa del Mundo en Qatar 2022, posición que alcanza por segunda vez en la historia al haberlo obtenido por primera vez en Francia 1998.

Tras una sufrida victoria en un muy apretado partido sobre la cancha del Estadio Internacional Khalifa, la escuadra croata dirigida por Zlatko Dalic, venció, a la sopresa del mundial, Marruecos.

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El adiós de Luka Modric

Este partido marcó la despedida del mediocampista y capitán de su selección, Luka Modric, quién disputó su último partido dentro de la máxima fiesta del futbol, en lo que fue su tercer mundial y en el que nuevamente fue pieza clave para llevar a su equipo a pelear hasta las últimas instancias tras haber logrado el subcampeonato en Rusia 2018 y ahora el tecer lugar en tierras árabes.

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