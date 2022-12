Fernando Guerrero designado para la Final de Qatar 2022

La Copa del Mundo Qatar 2022 está viviendo sus últimos momentos a falta de tan solo dos partidos para que se de por terminada, empezando con el partido por el tercer lugar entre Croacia y Marruecos el sábado 17 y la gran final por el título al día siguiente en el Estadio Lusail entre la actual campeona del mundo Francia contra Argentina que contará con presencia mexicana.

Arbitraje mexicano para la gran final de Qatar 2022

Para el cotejo más importante del torneo, la FIFA ha designado al árbitro mexicano Fernando Guerrero para que sea el encargado principal del Video Assistant Referee (VAR) siendo esta su novena participación en el actual certamen mundialista, en donde vivió su debut como oficial en la máxima fiesta del futbol.

El colegiado azteca estará auxiliado por el canadiense Drew Fischer como asistente (AVAR)

Histórica designación para Fernando Guerrero en su primer mundial

A pesar de esta histórica designación, Guerrero no es el primer árbitro presente en la final de un mundial, al haber sido el uruguayo nacionalizado mexicano Edgardo Codesal, el primero en hacerlo al haber fungido como central en Italia 1990 entre Argentina y Alemania, pero si el primero en figurar como VAR.

La polémica del “Cantante” en Qatar 2022

Los partidos en donde el “Cantante” ha tenido participación han sido: Dinamarca vs Túnez, Alemania vs Japón, Suiza vs Camerún, Gales vs Irán, Bélgica vs Marruecos, Túnez vs Francia, Brasil vs Suiza y España vs Japón, en este último su actuación se vio envuelta en la polémica al ser parte de los oficiales que dieron por válido el gol que le dio la victoria al conjunto asiátio sobre los españoles.

Es importante mencionar que el cantante no ha tenido ninguna actuación como central o cuarto árbitro, al haber sido anunciado como parte de los responsables exclusivos del Video Assitant Referee (VAR), figurando tanto como encargado principal, asistente y reserva.