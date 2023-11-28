El Feyenoord es eliminado de la Champions League con autogol de Santiago Giménez

El Feyenoord se enfrentó al Atlético de Madrid en la jornada 5 de la Fase de Grupos de la UEFA Champions League.

El equipo De Santiago Giménez tenía la obligación de ganar este compromiso para mantener la esperanza viva de avanzar a la siguiente ronda, pero un 1-3 en contra acabó con las ilusiones del equipo de Rotterdam.

Con este resultado y con la victoria de la Lazio sobre el Celtic, el Atlético de Madrid se posicionó como líder con 11 unidades, la Lazio con 10 puntos y el Feyenoord se queda con seis, mientras que el Celtic solo ha sumado 1.

En el 2-1 hubo un tiro de esquina a favor del Atlético de Madrid y para la mala fortuna del mexicano, este fue el último en tocar el balón con dirección a su propia puerta, por lo que ponía el 1-3 y apagaba las luces en Rotterdam.

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Cobertura EN VIVO

Min81: ¡AUTOGOL DE SANTIAGO GIMÉNEZ! Se acabó el sueño de avanzar a los Octavos de Final de la UEFA Champions League

Min57: ¡Es gol! El balón va al fondo de la red en una definición fantástica de Mario Hermoso (Atlético de Madrid).

Min14: ¡Gol! Lutsharel Geertruida (Feyenoord) desvía el balón y cambia totalmente su trayectoria. Un gol muy desafortunado en propia puerta.

Alineaciones

Atlético de Madrid:

Feyenoord:

Estadísticas

El único enfrentamiento previo entre Feyenoord y Atlético de Madrid en compleción europea fue en la jornada 2 de esta temporada de la UEFA Champions League, con una victoria 3-2 para el equipo.

El Atlético de Madrid nunca ha perdido fuera de casa en la Champions ante un equipo neerlandés, dejando tres veces su portería en cero. Esta será la primera vez que visita a Países Bajos desde una victoria por 0-1 ante el PSV en la fase de grupos de la 2016-17.

Esta será la primera vez que el Feyenoord reciba a un rival español en la Liga de Campeones desde octubre de 1974, un empate 0-0 con el Barcelona. Su último enfrentamiento en casa contra un español en cualquier competición fue en noviembre de 2014, ganando al Sevilla 2-0 en la Europa League.

El Atlético de Madrid está invicto en esta temporada de Champions, logrando por última vez evitar la derrota en sus primeros cinco partidos de una campaña en la 2016-17, una edición en la que alcanzaron las semifinales (eliminados por el Real Madrid).

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