Con Santi Giménez como titular, Feyenoord vence a la Roma en el De Kuip

Feyenoord se midió ante la Roma en la pasada final de la Conference League, el equipo de José Mourinho se impuso por la mínima diferencia y acabó levantando el trofeo en su primera temporada al frente de La Lupa. Pero el equipo neerlandés jugará en el De Kuip y vendrá con un Santiago Giménez que se mantiene entre los líderes de goleo de la Europa League.

Un primer tiempo en el que la Roma se mostró sólida, Paulo Dybala puso un balón por encima del marco con un cobro libre sobre los primeros minutos, que avisaba lo difícil que resultaría el partido; pero La Joya no pudo brillar en el encuentro y tuvo que abandonar el partido de la Europa League por una lesión.

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Feyenoord contra las cuerdas

Santiago Giménez no tenía un encuentro fácil, porque el 'catenaccio' italiano no concedía muchos espacios en ofensiva. Antes de que finalizara la primera parte, llegó una acción dentro del área que fue señalada como penal contra el Feyenoord que Pellegrini se encargó de ejecutar; sin embargo, el italiano falló en el momento importante y el partido se fue al descanso sin anotaciones.

Para la segunda mitad y con la baja de Paulo Dybala del partido, Feyenoord adquirió mayor confianza en el campo; Mats Wieffer resolvió un balón de primera intención que se acabó incrustando en el marco de Rui Patricio, el equipo de Santiago Giménez se puso al frente en el encuentro 1-0 y el De Kuip era un auténtico hervidero por la ventaja mínima del equipo.

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La actuación de Santiago Giménez

El duelo de Santiago Giménez fue de mucha pelea, mucho choque, el Bebote tuvo que estar de espaldas en todo momento con los centrales romanos respirándole en la nuca, un encuentro complicado para el mexicano, quien abandonó sobre el final de segunda mitad el terreno de juego para dar ingreso a Danilo, al final no hubo tiempo para más el Feyenoord se lleva importantísima victoria ante la Roma.

|Reuters

La última vez que el Feyenoord brilló en competencia internacional fue en el 2002, cuando vencieron 3-2 al Borussia Dortmund para coronarse campeones de la Europa League. En ese encuentro el danés Jon Dahl Thomasson fue reconocido como el MVP de la final. Desde entonces el equipo de Santi Giménez no ha sobresalido en el panorama internacional, algo que buscan remediar ante la Roma.