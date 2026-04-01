Es una de las figuras de México, vale 145 millones y Club América y Cruz Azul pelean por él

La Liga BBVA MX se ha plagado de cracks durante los últimos meses. Futbolistas de alto calibre como Ángel Correa o Anthony Martial han pisado suelo mexicano para deslumbrar con su futbol de alto nivel. Sin embargo, tanto el Club América como Cruz Azul buscarían romper el mercado de verano contratando a uno de los mejores futbolistas mexicanos de los últimos años.

Con la intención de fortalecer la base de jugadores mexicanos, Águilas y Celestes lucharán en el próximo libro de pases por el fichaje de Luis Chávez, actual jugador del Dinamo de Moscú. El mediocampista, que fue titular con México en el Mundial de Qatar 2022, está en el radar de la Liga BBVA MX y podría dejar Europa una vez finalizada la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según información que compartió el diario Marca, Chávez se encuentra en la lista prioritaria del América y Cruz Azul para reforzar sus equipos pensando en el Apertura 2026. Ambos equipos empezarán a jugar el Clásico Joven desde el escritorio para definir quién se quedará con uno de los talentos mexicanos más interesantes de los últimos años. De todos modos, la decisión final la tendrá el propio jugador.

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El contrato actual de Luis Chávez en Rusia

Luis Chávez cuenta con contrato vigente en el Dinamo de Moscú, ya que su vínculo expira el 30 de junio de 2027. De esta manera, tanto América como Cruz Azul deberán realizar una oferta para comprar su ficha, la cual está tasada en 7 millones de euros en Transfermarkt, equivalentes a 145 millones de pesos en la actualidad. Cabe recordar que los rusos pagaron alrededor de 6,5 millones de euros en el año 2023 para ficharlo desde Pachuca.

|Crédito: Getty Images

Luis Chávez pelea por un lugar en el Mundial 2026

El futbolista de 30 años no se encuentra en el mejor momento de su carrera ni mucho menos. Viene de recuperarse de una ruptura de ligamentos cruzados en su rodilla, lesión que sufrió durante la Copa Oro 2025 y que lo mantuvo alejado de las canchas hasta hace unos pocos días.

Luego de largos 9 meses, Chávez volvió a jugar al futbol y sumó minutos en un partido amistoso que Dinamo se terminó llevando por 5-0 contra FC Tver. Ahora mismo, su objetivo es estar al cien por cien desde lo físico para convencer a Javier Aguirre de llevarlo al Mundial 2026 con México. Tras el torneo mundialista, definirá su futuro a nivel clubes.

