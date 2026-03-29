Anthony Martial deja de ser el jugador más caro de Rayados: esta es la nueva estrella que lo supera

Toda la Liga BBVA MX quedó paralizada con la llegada del francés Anthony Martial a Rayados en septiembre del año pasado. Con experiencia en equipos de élite como Manchester United y AS Mónaco, el delantero prometía ser una de las nuevas figuras del futbol mexicano, pero nunca se terminó de consolidar. Su valor de mercado cayó recientemente, y ahora fue superado por una estrella emergente de Monterrey.

La más reciente actualización de datos de Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, cambió de forma negativa el valor de mercado de Martial. Según dicha fuente, el francés tiene una ficha tasada en 5,5 millones de euros, una diferencia de 500 mil euros respecto a su precio anterior (6 millones de euros). No obstante, Luca Orellano acaba de rebasarlo en el ranking y por una extensa diferencia.

Anthony Martial of Monterrey during the 6th round match between Monterrey and Leon as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2026 at BBVA Bancomer Stadium, on February 14, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. |JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS

Luca Orellano es el jugador más valioso de Rayados en 2026

El extremo argentino fue uno de los jugadores que la directiva regiomontana contrató para afrontar el Clausura 2026 a principios de año. Distintos reportes indican que Monterrey desembolsó una cantidad cercana a los 4,5 millones de dólares para fichar a Orellano proveniente del Cincinnati FC de la MLS. Su impacto fue inmediato y hoy su valor de mercado creció hasta los 8 millones de euros.

TE PUEDE INTERESAR:



De esta manera, el futbolista de 25 años se consolidó como el mejor futbolista de Rayados desde que comenzó el año y se ubica en lo más alto del ranking. La diferencia con Martial es notoria, ya que es de 2,5 millones de euros y se justifica con el rendimiento de ambos dentro del terreno de juego durante los últimos meses.

|Crédito: Rayados de Monterrey

Los números de Anthony Martial y Luca Orellano en 2026

Anthony Martial

Partidos jugados: 8.

Goles: 1.

Asistencias: 3.

Minutos disputados: 419.

Luca Orellano

Partidos jugados: 13.

Goles: 3.

Asistencias: 4.

Minutos disputados: 881.

Actualmente, Orellano es el futbolista de Rayados con mayor contribuciones de gol (7) y el máximo asistidor de la Liga BBVA MX con 4 pases gol a sus compañeros. Un gran rendimiento que se ve reflejado en su alto valor de mercado.

