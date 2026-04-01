Esta selección nunca pierde ante rivales de Europa y se ilusiona para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca y, a estas alturas, ya se conocen los principales favoritos a llevarse el torneo. Francia y España corren con ventaja, mientras que Argentina buscará defender el título obtenido en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, existe una selección que podría ser el “Caballo Negro” de la competición y se trata nada más ni nada menos que de Japón.

La selección asiática finalizó la fecha FIFA de marzo con un doblete de victorias. Consiguieron vencer a Escocia el pasado sábado 28 y lograron un histórico triunfo en Wembley por 1-0 ante Inglaterra el martes 31. Tras lo ocurrido en suelo inglés, Japón estiró una racha que ni los mejores equipos de Europa han conseguido hasta este momento.

Japón está invicta ante rivales europeos desde 2018|JFA

Con gol de Kaoru Mitoma, jugador del Brighton, los Samurai Blues obtuvieron su primer triunfo en territorio inglés de su historia. De esta manera, los nipones acumulan un total de 6 partidos sin conocer la derrota, pero la estadística es aún más positiva cuando solo hablamos de equipos europeos. Y es que suman 8 partidos consecutivos sin perder ante selecciones de Europa.

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La última vez que Japón había sido derrotado por un equipo europeo fue en el año 2018, precisamente en la Copa del Mundo jugada en Rusia. En aquella ocasión, los dirigidos por Hajime Moriyasu cayeron por 3-2 ante Bélgica en los octavos de final. Dicho equipo alcanzaría el tercer puesto del Mundial 2018 y contaba con figuras mundiales como Kevin De Bruyne y Eden Hazard.

Selección de Japón derrota a Inglaterra en Wembley|JFA

El invicto de Japón ante selecciones europeas (desde 2018)

vs Serbia: 1-0.

vs Alemania: 2-1.

vs España: 2-1.

vs Croacia: 1-1.

vs Alemania: 4-1.

vs Turquía: 4-2.

vs Escocia: 1-0.

vs Inglaterra: 1-0.

🔝🇯🇵 Japón venció a Inglaterra en Wembley y continúa su invicto ante selecciones europeas bajo la dirección técnica de Hajime Moriyasu (desde 2018):



✅ 🇷🇸 Serbia: 1-0.

✅ 🇩🇪 Alemania: 2-1.

✅ 🇪🇸 España: 2-1.

🤝🏽 🇭🇷 Croacia: 1-1.

✅ 🇩🇪 Alemania: 4-1.

✅ 🇹🇷 Turquía: 4-2.

✅ 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿… pic.twitter.com/2AUctOY6qa — Samuel Vargas (@SVargasOK) March 31, 2026

El grupo que tendrá Japón en el Mundial 2026

Japón se enfrentará a selecciones duras en la fase de grupos de la Copa del Mundo, sin embargo, tiene argumentos de sobra para avanzar a la siguiente fase. Formará parte del Grupo F y compartirá zona con Países Bajos, Suecia y Túnez. Los nipones tendrán la posibilidad de estirar su invicto en el torneo mundialista y así avanzar a los dieciseisavos de final.

