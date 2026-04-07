Estos 7 jugadores de México cambiarían de equipo tras la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA es un torneo que todo futbolista desea participar, ya que suele ser la catapulta más efectiva para dar un salto en su carrera deportiva. Para la edición 2026 que comenzará el próximo 11 de junio, la Selección Mexicana contará con talento excepcional dentro de su plantilla. Varios de sus jugadores están en un buen momento, por lo que es muy probable que cambien de equipo una vez finalizada la competición.

Nombres como Armando ‘Hormiga’ González en la Liga BBVA MX o Johan Vásquez en el futbol de Europa son algunos de los más destacados. Sin embargo, hasta siete futbolistas mexicanos podrían cambiar de equipo tras la culminación del Mundial 2026. A continuación explicamos cada caso puntual y cuál podría ser el destino de los jugadores de la Selección Mexicana.

Los 7 jugadores mexicanos que cambiarían de equipo tras el Mundial 2026

1. Johan Vásquez (Genoa)

Johan Vásquez|Crédito: @johan_pipe / IG

Actualmente milita en el Genoa de Italia. Es capitán de su equipo y ha sido de los más regulares de la Serie A esta temporada. Equipos como Inter de Milán, AC Milan y Roma tienen al defensor central en carpeta.

2. Israel Reyes (América)

Titular tanto en el Club América como en la Selección Mexicana, el defensor ha mostrado una gran solidez esta temporada. La Roma también se ha interesado en sus servicios y, posiblemente, deje la Liga BBVA MX tras la Copa del Mundo.

TE PUEDE INTERESAR:



3. Erik Lira (Cruz Azul)

|MEXSPORT

Pilar en el mediocampo de Cruz Azul y titular en México tras la ausencia de Edson Álvarez por lesión. Lira se ha posicionado entre los jugadores más valiosos de la Liga BBVA MX y distintos clubes de Europa están sondeando su situación. Benfica, Valencia, Sevilla, Ajax y Feyenoord son algunos de ellos.

4. Gilberto Mora (Tijuana)

Con solo 17 años ha llamado la atención del mundo entero. Uno de los talentos mexicanos más emocionantes de la última década y que difícilmente se mantenga en Xolos tras el Mundial. Equipos como FC Barcelona, Manchester City y PSG han mostrado interés en él.

5. Santiago Gimenez (AC Milan)

|Reuters

Su temporada en Italia no ha sido la mejor. Marcada por lesiones y bajos rendimientos, es posible que el ‘Bebote’ cambie de aires al finalizar la temporada. Clubes como Sunderland, Brentford y West Ham de la Premier League han estado siguiendo su situación.

6. Armando González (Chivas)

|Chivas

Campeón de goleo actual de la Liga BBVA MX y máximo goleador Sub-23 en todo el mundo. La ‘Hormiga’ está en el radar de varios clubes de Europa, entre ellos Borussia Dortmund, FC Barcelona y Feyenoord. Muy difícil que siga en México después del Mundial 2026.

7. Raúl Rangel (Chivas)

|Instagram Chivas / @chivas

De los mejores porteros de la Liga BBVA MX y titular en la Selección Mexicana, el guardameta de Chivas ha comenzado a llamar la atención de varios clubes de Europa. El Copenhague de Dinamarca hizo un intento sin éxito por su fichaje y clubes como Feyenoord y Sporting de Portugal lo mantienen en consideración.

