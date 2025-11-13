deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Video

Fidel Martínez lanza mensaje claro: “Si no sueñas con el Tri, ¿cuál es tu sueño?”

¡Declaración que enciende el debate! El futbolista Fidel Martínez habló con firmeza sobre lo que significa representar a la Selección Mexicana, dejando claro que todo jugador nacional debería tener ese sueño como meta principal.

Azteca Deportes
Selección Azteca
Compartir

¡Declaración que enciende el debate! El futbolista Fidel Martínez habló con firmeza sobre lo que significa representar a la Selección Mexicana, dejando claro que todo jugador nacional debería tener ese sueño como meta principal.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
Obed Vargas convocado al Tri | ¿La nueva joya de México rumbo al Mundial 2026?
Thumbnail
Selección Azteca
Convocatoria con nombres interesantes
Thumbnail
Selección Azteca
¿Qué tanto conoce a su equipo? Preguntas rápidas al Vasco Aguirre
Thumbnail
Selección Azteca
NUEVO delantero en la Selección Mexicana 🇲🇽⁣
1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Casi la Hace! Jugada Grande | México vs Ecuador
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Falla el Segundo! México Perdona a Ecuador | Mexico vs Ecuador
×
×