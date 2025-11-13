Fidel Martínez lanza mensaje claro: “Si no sueñas con el Tri, ¿cuál es tu sueño?”
¡Declaración que enciende el debate! El futbolista Fidel Martínez habló con firmeza sobre lo que significa representar a la Selección Mexicana, dejando claro que todo jugador nacional debería tener ese sueño como meta principal.
