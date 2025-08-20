Fiesta en Williamsport con duelo entre los Mets y los Mariners

New York Mets se impusieron 7-3 sobre los Seattle Mariners en el MLB Little League Classic disputado en Williamsport, Pennsylvania, en un encuentro que combinó espectáculo para los niños asistentes con un batallado enfrentamiento entre grandes ligas. El triunfo de los Mets llegó gracias a una ofensiva repartida y a una actuación destacada de Mark Vientos, figura de la velada.

¿Qué hizo Mark Vientos en Williamsport con los Mets?

Vientos fue la gran nota del partido: conectó un cuadrangular de tres carreras en la quinta entrada que inclinó la balanza a favor de los neoyorquinos y terminó con cuatro impulsadas en su cuenta personal, impulsando buena parte de la producción ofensiva del equipo. Además de su vuelacercas, jugadores como Francisco Lindor, Francisco Álvarez y Brett Baty contribuyeron con imparables clave que permitieron a los Mets abrir y sostener la ventaja.

En el montículo, el conjunto de relevistas de Nueva York logró dominar en los tramos decisivos; por su parte, el abridor de Seattle, George Kirby, tuvo una noche difícil y permitió múltiples carreras antes de salir del juego, lo que complicó la rotación y el plan de los Mariners en Williamsport. El resultado se tradujo en una victoria importante para los Mets en medio de una racha irregular, mientras que los Mariners vieron cortada una dinámica positiva que venían construyendo tras el periodo de cambios por el cierre de mercado.

Malas noticias para los New York Mets en Williamsport

La jornada, además, tuvo un episodio preocupante: Francisco Álvarez abandonó el encuentro por una lesión en el pulgar tras una jugada en la que cayó de cabeza en una base, motivo por el cual recibió atención médica y se le programó una resonancia para evaluar la gravedad; su salida añadió incertidumbre al cuerpo técnico de los Mets en plena recta final de la temporada.

Más allá del marcador, la ceremonia y los momentos compartidos con cientos de jugadores de Little League intercambios de pins, actividades en el monte y la famosa bajada por la colina volvieron a poner en primer plano la esencia del Classic: unir la ilusión juvenil con la élite del béisbol profesional en una velada que, pese al clima festivo, dejó impacto deportivo y noticias para ambos clubes.

