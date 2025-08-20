deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Home Run Azteca
Nota

Fiesta en Williamsport con duelo entre los Mets y los Mariners

Con motivo del MLB Little League Classic en Williamsport se midieron los New York Mets y los Seattle Mariners, dos de las franquicias con más historia

Dodgers vs Mets
REUTERS
Herminio Fernández
Home Run Azteca
Compartir

New York Mets se impusieron 7-3 sobre los Seattle Mariners en el MLB Little League Classic disputado en Williamsport, Pennsylvania, en un encuentro que combinó espectáculo para los niños asistentes con un batallado enfrentamiento entre grandes ligas. El triunfo de los Mets llegó gracias a una ofensiva repartida y a una actuación destacada de Mark Vientos, figura de la velada.

Te puede interesar: Dodgers no tiene piedad con su rival más importante en la temporada 2025

Top 5 | Las mejores jugadas de la semana | 12 de Agosto | LMB 2025

¿Qué hizo Mark Vientos en Williamsport con los Mets?

Vientos fue la gran nota del partido: conectó un cuadrangular de tres carreras en la quinta entrada que inclinó la balanza a favor de los neoyorquinos y terminó con cuatro impulsadas en su cuenta personal, impulsando buena parte de la producción ofensiva del equipo. Además de su vuelacercas, jugadores como Francisco Lindor, Francisco Álvarez y Brett Baty contribuyeron con imparables clave que permitieron a los Mets abrir y sostener la ventaja.

En el montículo, el conjunto de relevistas de Nueva York logró dominar en los tramos decisivos; por su parte, el abridor de Seattle, George Kirby, tuvo una noche difícil y permitió múltiples carreras antes de salir del juego, lo que complicó la rotación y el plan de los Mariners en Williamsport. El resultado se tradujo en una victoria importante para los Mets en medio de una racha irregular, mientras que los Mariners vieron cortada una dinámica positiva que venían construyendo tras el periodo de cambios por el cierre de mercado.

Malas noticias para los New York Mets en Williamsport

La jornada, además, tuvo un episodio preocupante: Francisco Álvarez abandonó el encuentro por una lesión en el pulgar tras una jugada en la que cayó de cabeza en una base, motivo por el cual recibió atención médica y se le programó una resonancia para evaluar la gravedad; su salida añadió incertidumbre al cuerpo técnico de los Mets en plena recta final de la temporada.

Más allá del marcador, la ceremonia y los momentos compartidos con cientos de jugadores de Little League intercambios de pins, actividades en el monte y la famosa bajada por la colina volvieron a poner en primer plano la esencia del Classic: unir la ilusión juvenil con la élite del béisbol profesional en una velada que, pese al clima festivo, dejó impacto deportivo y noticias para ambos clubes.

Te puede interesar: DODGERS EN PROBLEMAS: Los Ángeles pierden a una de sus estrellas por lesión

Top 5 | Las mejores jugadas de la semana | 07 Agosto | LMB 2025

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Home Run Azteca
Top 5 | Las mejores jugadas de la semana | 07 Agosto | LMB 2025
RESUMENHRUNMINIS2 (2).jpg
Home Run Azteca
Resumen El Aguila de Veracruz vs. Olmecas de Tabasco | 07 de Agosto de 2025
TOP5HRUNMINIS2.jpg
Home Run Azteca
Top 5 | Las mejores jugadas de la semana | 31 de julio | LMB 2025
caliente vs somb.jpg
Home Run Azteca
Resumen Dorados de Chihuahua vs. Generales de Durango | 24 de julio de 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Top 5 | Las mejores jugadas de la semana | 22 de julio | LMB 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Top 5 | Las mejores jugadas de la semana | 17 de julio | LMB 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Resumen Acereros de Monclova vs. Sultanes de Monterrey | 15 de julio de 2025
Estadio Cruz Azul Piratas de Campeche
Home Run Azteca
Estadio Cruz Azul Belsón Barrera Romellón
Thumbnail
Home Run Azteca
Resumen: Conspiradores de Querétaro vs Diablos Rojos del México | 8 de julio de 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Top 5 | Las mejores jugadas de la semana en la Liga Mexicana de Beisbol 2025
×
×